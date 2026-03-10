Yeni Şafak
İtalya'nın Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

11:3410/03/2026, Salı
AA
Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar kaydedilmedi
İtalya'nın batısındaki Capri Adası açıklarında gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. İtalyan basınında da deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar kaydedilmediği belirtildi.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada, Capri Adası'nın batısında yerin 414 kilometre derinliğinde yerel saatle 00.03 (TSİ 02.03) sularında 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin oldukça derin bir noktada gerçekleşmesi sebebiyle bölge üzerindeki etkisinin daha az olduğu, buna rağmen ülke genelinde hissedildiği aktarıldı.

Söz konusu sarsıntının, bu coğrafi bölge için nadir görülen bir hadise olduğu vurgulanırken, İtalya'da genellikle kaydedilen depremlere nazaran çok daha derin bir noktada yaşandığı ifade edildi.

İtalyan basınında da deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar kaydedilmediği belirtildi.



#Capri Adası
#DEPREM
#İtalya
#Napoli
#Napoli Körfezi
