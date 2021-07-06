Dünya İttifak bitti soğuk savaş başladı
ORTADOĞU

İttifak bitti soğuk savaş başladı

Ortadoğu’nun dizaynı için çalışan iki müttefik Suudi Arabistan ile BAE arasında son zamanlarda yaşanan ayrışma OPEC+ toplantısına sıçradı. Riyad, petrol üretim kesintisinin 2022 sonuna kadar uzatılmasına karşı çıkan Abu Dabi’ye çok kızdı. Kovid-19’u bahane edip BAE ile uçuşları durdurdu ve gümrük uygulaması başlattı.

Dış Haberler Yeni Şafak
İttifak bitti soğuk savaş başladı
Muhammed Bin Selman

Bir dönem aralarından su sızmayan Körfez bölgesinin iki komşu ülkesi Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Riyad’ın 2020’nin son aylarında bölgesel politikalarına yeni rota çizme sinyali vermesinin ardından Abu Dabi ile yollarını ayırmaya başladığına yönelik işaretler her geçen gün artıyor. Reuters’in haberine göre OPEC+ toplantısında Riyad ve Abu Dabi öncelikler konusunda anlaşmazlığa düştü. Dün de OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine iptal edildi. Gerilim, taraflar arasında köprülerin atılma noktasına geldiği yorumuna neden oldu. Abu Dabi’nin Riyad’ın önerilerine karşı duruşu sonrasında Suudi Arabistan salgın gerekçesiyle BAE’ye yönelik uçuş yasağı kararı aldı.

Muhammed Bin Zayed
Muhammed Bin Zayed

OPEC’TE GERİLİM

  • OPEC+, cuma günü, üretimi ağustos-aralık döneminde toplamda günlük 2 milyon varil yükseltme ve var olan üretim kesintilerini 2022 sonuna kadar uzatma teklifini ele almıştı. Ancak BAE’nin itirazları üzerine görüşmeler pazar günü mutabakat sağlanamadan noktalandı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, kesintileri uzatma teklifine yanaşmayan BAE’ye, “taviz gösterme ve mantıklı olma” çağrısında bulundu.

UÇUŞ YASAĞI KARARI

OPEC+’te yaşana gerilimin ardından Riyad’dan sürpriz bir hamle geldi. BAE’den Suudi Arabistan’a doğru aktarmalı uçuşlar dahil tüm uçuşlar, koronavirüste delta varyantı salgını gerekçesiyle pazar gecesi 23.00’te durduruldu. Dubai’deki körfez ziyaretçilerinin yarısını Suudiler oluşturuyor. Öte yandan Riyad BAE’ye yönelik gümrük uygulaması da başlattı. Sınırda kilometrelerce uzunlukta TIR kuyrukları oluştu.

MEŞAL AL-ARABİYA’DA

  • OPEC+ anlaşmazlığının yankıları devam ederken eski Hamas Hareketi lideri Halid Meşal, Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonuna özel bir röportaj verdi. Hamas yetkilisi Meşal, röportajında, Suudi Arabistan ile eskiden olduğu gibi ilişkilerini düzeltme yönünde Riyad’a çağrı yaptı. BAE ile ittifakın zirve yaptığı son yıllarda Riyad, Hamas ile de araya mesafe koymuştu.
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