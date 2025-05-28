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Japonya'da, şirketler karbon emisyonu ticaret sistemine dahil oluyor

Japonya'da, şirketler karbon emisyonu ticaret sistemine dahil oluyor

11:0328/05/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Japonya parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren 300 ila 400 büyük ölçekli firmanın 2026 mali yılında uygulamaya konulacak karbon emisyonu ticareti sistemine katılmasını zorunlu kılan yasayı kabul etti.

Kyodo News'ün haberine göre, yeşil dönüşüm ve karbonsuzlaşma kapsamında tasarlanan revize yasayla birlikte yılda 100 bin ton veya daha fazla karbondioksit salımı yapan, başta çelik ve otomotiv olmak üzere çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yeni düzenlemeden etkilenecek.


Söz konusu şirketlerin Japonya'nın toplam sera gazı salınımının yaklaşık yüzde 60'ından sorumlu olduğu tahmin ediliyor.


  • Karbon emisyonu ticareti sistemi kapsamında şirketlere azami bir emisyon kotası tanımlanırken, bu kotayı aşan şirketler daha az salınım yaparak emisyon kotasını doldurmayan şirketlerden karbon kredisi satın alacak.

Fazla karbon kredilerinin satışına izin verilmesi, şirketleri karbon emisyonlarını düşürmeye teşvik ediyor.


Ancak, şirketlerin, karbonsuzlaşma çabalarının maliyetlerini fiyat artışları şeklinde tüketicilere yansıtabileceği düşünülüyor.


#Japonya
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