Japonya'da, şirketler karbon emisyonu ticaret sistemine dahil oluyor

Kyodo News'ün haberine göre, yeşil dönüşüm ve karbonsuzlaşma kapsamında tasarlanan revize yasayla birlikte yılda 100 bin ton veya daha fazla karbondioksit salımı yapan, başta çelik ve otomotiv olmak üzere çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yeni düzenlemeden etkilenecek.