Dünya Jeruselam Posttan yalanları ortaya çıkan İsrail ordusuna eleştiri
ORTADOĞU

Jeruselam Post'tan yalanları ortaya çıkan İsrail ordusuna eleştiri

İsrail basınından vahşi katliamlara imza atan İsrail ordusuna eleştiri geldi. Jeruselam Post, İsrail ordusu IDF’nin medyaya yönelik manipülatif tavırlarını “İsrail ordusu, medyaya olan güveni baltalıyor. Bu durum İsrail'e zarar verecek “ başlığıyla eleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Jeruselam Posttan yalanları ortaya çıkan İsrail ordusuna eleştiri
Jeruselam Post'tan yalanları ortaya çıkan İsrail ordusuna eleştiri.

İsrail gazetelerinden Jeruselam Post, İsrail ordusu IDF’nin medyaya yönelik manipülatif tavırlarını “İsrail ordusu, medyaya olan güveni baltalıyor. Bu durum İsrail'e zarar verecek “ başlığıyla eleştirdi.


İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) "Hamas Gazze’de sivil alanlara roket atar yerleştiriyor" diyerek paylaştığı görüntü, işgalci İsrail güçlerine ait çıktı. İsrail ordusunun yalanlarla katliamlarını haklı göstermeye çalışmasına İsrail basınından da sert tepki geldi. Jeruselam Post, IDF’nin medyaya yönelik manipülatif tavırlarını sert ifadelerle eleştirdi.
“ORDU MEDYAYI ALDATIRKEN YAKALANIRSA”
Gazetede, “IDF medyaya olan güveni baltalıyor. İsrail'e zarar verecek” başlıklı yayınladığı makalede, “Medyaya servis edilen bazı görüntler,İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) olan güvenini temelden baltaladı. İsrail, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICC) iddianamelere yol açabilecek potansiyel bir savaş suçları soruşturmasıyla karşı karşıyadır. İsrail'in karşı koyma yollarından biri, IDF'nin kendi kendini soruşturduğunu ve İsrail'deki yargının da bağımsız olduğunu açıklamaktır. Fakat, ordu medyayı aldatırken yakalanırsa, ICC neden onun da aldatılmadığına inansın? Akıllı davranmıyoruz.” ifadelerini kullandı.
IDF'NİN GÖRÜNTÜSÜ YALAN ÇIKMIŞTI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Twitter hesabından “İsrail sivilleri korumak için savaşıyor. Hamas kendini korumak için sivilleri kullanıyor” diyerek bir video paylaştı. IDF'nin paylaştığı görüntünün İsrail güçlerine ait çıktı. "Hamas sivilleri kalkan yapıyor" algısı oluşturmak isteyen IDF, yalanın ortaya çıkması sonrası paylaşımını kaldırmıştı.

İsrail bombardımanı sonrası şok içerisindeki bir çocuğun görüntüsü izleyenleri derinden etkiledi
OYNAT 00:48
İsrail bombardımanı sonrası şok içerisindeki bir çocuğun görüntüsü izleyenleri derinden etkiledi
İsrail'in savaş uçaklarıyla bombaladığı binanın enkazından çıkarılan küçük çocuk, yaşadığı şok ile uzun süre kendine gelemedi. İzleyenleri derinden etkileyen görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

İşgalci İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nin girişine beton bloklar yerleştirdi
OYNAT 00:58
İşgalci İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nin girişine beton bloklar yerleştirdi
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişleri engellemek için mahallenin girişine beton bloklar yerleştirdi.


Abone Ol Google News
120 bin TLye kadar çıkıyor

120 bin TL'ye kadar çıkıyor

​Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.
Bidendan Netanyahunun katliamlarına destek: ABD İsraile 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.