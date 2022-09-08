Dünya Kapı açan kimlik Bosna Hersek ve Sırbistana vize kalktı
AVRUPA

Kapı açan kimlik: Bosna Hersek ve Sırbistan'a vize kalktı

Türkiye, çok sayıda ülke ile ikili ilişkilerini geliştirerek vatandaşlarına seyahat için yeni kapılar açıyor. Bu kapsamda sadece kimlikle girilebilen ülke sayısı Bosna-Hersek ve Sırbistan’ın eklenmesiyle 7'yi buldu. Türkiye’ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Kapı açan kimlik: Bosna Hersek ve Sırbistana vize kalktı
Bosna Hersek.

Türkiye’den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı Bosna-Hersek ve Sırbistan’ın eklenmesiyle 7'yi buldu. Vize ve pasaport gerektirmediği için kimlikle seyahat edilebilen ülkeler arasında ticaret ve turizm de gelişiyor. Türkiye, eğitimden sağlığa ticaretten ulaşıma çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalarla çok sayıda ülke ile ikili ilişkilerini geliştirirken artan diplomasi Türk vatandaşlarına seyahatlerde sorunsuz yeni kapılar da açıyor.

BİRÇOK ÜLKE DE VİZESİZ

KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Sırbistan ve Bosna-Hersek Türk vatandaşlarının gümrüklerde kimliklerini göstererek girip çıkabileceği ülkeler. Türkiye’den birçok Kuzey Amerika ve

Güney Amerika ülkesine ise vize şartı olmadan pasaportla gidilebiliyor. Schengen vizesi nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahatler çoğu zaman kısıtlansa da Amerika kıtasının birçok ülkesi vize talep etmiyor. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Güney Amerika ülkeleri ise Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Trinidad, Tobago, Uruguay ve Venezuela.

‘KİMLİK’LE GELEN MİSAFİRLER

Türkiye’ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19. Çeşitli anlaşmalar kapsamında birçok ülke vatandaşları da Türkiye’ye ülkelerinin kimliklerini göstererek girebiliyor. Bu ülkeler Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, KKTC, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Sırbistan.

Pasaport ve vize şartı yok: İşte sadece kimlik kartı ile gidebileceğiniz ülkeler
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Türkiye'nin pasaport olmadan yani kimlik kartı ile ziyaret edebileceği ülke sayısı 5'ten 7'ye yükseldi.
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Belirli kriterleri sağladıktan sonra bu ülkelere yeni kimlik kartları ile pasaport olmadan seyahat yapılabiliyor.
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KKTC<br><br>KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. 30 güne kadar vize almaya ihitiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni keşfetmeye yeni çipli kimlik kartınızı göstererek gidebilirsiniz. Eski ve fotoğrafsız kimlikler artık KKTC girişlerinde kabul edilmemektedir.
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UKRAYNA<br><br>Ukrayna'ya hem vizesiz hem de pasaportsuz gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna'ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.
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GÜRCİSTAN<br><br>Turist olarak Gürcistan'ı ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ayrıca pasaportsuz turlara katılabilir, sadece kimlik göstererek seyahat edebilirsiniz. Yalnız sadece yeni fotoğraflı ve çipli kimlik kartı sahiplerinin pasaport olmadan ülkeye giriş yapabileceğinin altını çizmekte fayda var.
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AZERBAYCAN<br><br>Azerbaycan'a vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat edebilirsiniz. Bu vize muafiyetine bağlı olarak iki ülke vatandaşları 90 günü aşmamak kaydıyla pasaportsuz giriş-çıkış yapabilirler.
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MOLDOVA<br><br>Çipli kimlik kartıyla vize almadan seyahat edebileceğiniz Moldova'da 90 günü aşmayacak seyahatleriniz için vize muafiyetinden yararlanarak ülkeye giriş yapabilirsiniz.
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SIRBİSTAN<br><br>Türk vatandaşları yeni kimlik (çipli kimlik) kartıyla vize almadan ve pasaport olmadan ziyaret edebiliyor.
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BOSNA HERSEK<br><br>Türk vatandaşları yeni kimlik (çipli kimlik) kartıyla vize almadan ve pasaport olmadan ziyaret edebiliyor.
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Pasaport ve vize şartı yok: İşte sadece kimlik kartı ile gidebileceğiniz ülkeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte Sırbistan ve Bosna Hersek'e Türk vatandaşları sadece kimlik kartlarıyla seyahat edebilecek. Türk vatandaşlarında pasaport ve vize şartı aranmayacak. Peki hangi ülkelere sadece kimlikle gidilebiliyor? İşte o güncellenen liste...
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