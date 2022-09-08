Kapı açan kimlik: Kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler

Türkiye’den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı Bosna-Hersek ve Sırbistan’ın eklenmesiyle 7'yi buldu. Vize ve pasaport gerektirmediği için kimlikle seyahat edilebilen ülkeler arasında ticaret ve turizm de gelişiyor. Türkiye, eğitimden sağlığa ticaretten ulaşıma çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalarla çok sayıda ülke ile ikili ilişkilerini geliştirirken artan diplomasi Türk vatandaşlarına seyahatlerde sorunsuz yeni kapılar da açıyor.

BİRÇOK ÜLKE DE VİZESİZ

KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Sırbistan ve Bosna-Hersek Türk vatandaşlarının gümrüklerde kimliklerini göstererek girip çıkabileceği ülkeler. Türkiye’den birçok Kuzey Amerika ve

Güney Amerika ülkesine ise vize şartı olmadan pasaportla gidilebiliyor. Schengen vizesi nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahatler çoğu zaman kısıtlansa da Amerika kıtasının birçok ülkesi vize talep etmiyor. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Güney Amerika ülkeleri ise Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Trinidad, Tobago, Uruguay ve Venezuela.

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‘KİMLİK’LE GELEN MİSAFİRLER

Türkiye’ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19. Çeşitli anlaşmalar kapsamında birçok ülke vatandaşları da Türkiye’ye ülkelerinin kimliklerini göstererek girebiliyor. Bu ülkeler Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, KKTC, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Sırbistan.