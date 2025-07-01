Kosova'nın tarihini çaldılar: 3 bin 724 eser Sırbistan'ın elinde

Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden 100 yıllık süreçte, bağımsızlığa kadar Kosova’dan binlerce tarihi eser ya kaçırıldı ya da başka ülkelere bir şekilde “gönderildi". Avrupa’nın en genç ülkesi olan Kosova'ya ait bazı tarihi eserlerin tutulduğu ülkelerin başında Sırbistan, İngiltere, Almanya ve ABD geliyor. Yugoslavya'nın dağılmaya başladığı ve Balkanlar'da savaşların yaşandığı 1990'lı yıllarda kaçırılan ve Sırbistan’da bulunan eser sayısı 3 bin 724'ü buluyor. Sırbistan, 1998-99 savaşı sırasında Kosova'dan zorla aldığı bu eserlerden yalnızca 2002 yılında "Tahttaki Tanrıça" adlı eseri iade etti. Milattan önce altıncı bin yıla tarihlenen eser şu anda Kosova Müzesi'nde tutuluyor.

ARNAVUT İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILDI

Sırbistan ve Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Miloşeviç’in Kosova'da başlattığı 1998-99 Yugoslav saldırıları sırasında, Arnavut tarihinin izlerini silme girişimi olarak birçok nesne çalındı. Sırp yetkililere göre, yüzlerce eserden oluşan koleksiyon, "Kosova Sanat Akademisi Galerisi'nden" ödünç alındı. Çalınan ikinci koleksiyon, Novi Sad, Belgrad ve Subotica Müzeleri'ne taşınan binlerce eseri içeriyor. Sözde ödünç olarak alınan bu eserler bir daha Kosova’ya geri götürülmedi. Kosova Arkeoloji Enstitüsü, Kosova Müzesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Sırbistan’dan bu eserlerin iade edilmesi talep edilmişti. Ancak Sırbistan Hükümeti, Kosova kökenli tüm eserlerin Sırbistan'ın kültürel ve tarihi mirasının bir parçası olduğunu iddia ederek iadeyi reddetmişti.

7 BİN YILLIK GEÇMİŞ

Kosova eserlerinin tutulduğu bir başka ülke ise Almanya. Bu eserlerden yedisi Kosova’ya iade edildi. 2013 yılında Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle Almanya'da bulunan 7 arkeolojik eser Kosova Müzesi'nde sergilenmişti. Tarihi eserler sadece Avrupa ülkelerinde değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde de tutuluyor. Chicago'daki Field Müzesi'nde üç eser, Kosova'nın 7 bin yıllık tarihinin ve kültürünün hikayesini anlatıyor. Söz konusu eserler ise şu şekilde: Kamenica (Kosova’da bir şehir) kabartması ve Bardhoshi'ye (köy) ait iki pişmiş toprak heykeli. “Prizren’in Koşucusu” eseri de İngiltere’nin başkenti Londra’da bir müzede bulunuyor. Sırbistan’a kaçırılmış eserlerden biri de bronzdan yapılmış keçi figürü.







