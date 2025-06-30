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Üç ilde kamuyu 2,5 milyar TL zarara uğratan suç örgütüne operasyon: Dokuz şüpheli yakalandı

Üç ilde kamuyu 2,5 milyar TL zarara uğratan suç örgütüne operasyon: Dokuz şüpheli yakalandı

13:4030/06/2025, Pazartesi
DHA
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Hatay.
Hatay.

Hatay'da merkezli 3 ilde sahte fatura ve akaryakıt fişi düzenleyerek kamuyu 2,5 milyar TL zarara uğrattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 34 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay merkezli Adana ve Mersin'de sahte fatura ve akaryakıt fişi düzenleyerek kamuyu 2,5 milyar TL zarara uğrattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediği iddia edilen 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

1,25 MİLYAR TL MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 64 fişek, sahte fiş basımında kullanılan 1 yazar kasa, 450 milyon TL değerinde 46 bin 863 sahte fiş, 1 milyar TL değerinde bin 487 sahte fatura, 23 ajanda, 32 tarihi sikke ve 21 tarihi obje, 24 kaşe, 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek, senet ve mali evrak ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,25 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 20'si adli kontrolle olmak üzere 25 şüpheli serbest bırakıldı.




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