Kudüs bizim ahdimizdir

Kudüs Uluslararası Vakfı öncülüğünde; Kudüs ve Filistin’i Destekleme Küresel Koalisyonu, Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği, Ulusal-İslam Konferansı, Dünya Arabuluculuk Forumu, Kudüs Parlamenterler Birliği ve Avrupa Müslümanları Forumu gibi birçok kuruluşun ortak organizasyonuyla “Kudüs İçin Söz” konferansı, İstanbul’da düzenlendi.

İSRAİL ABD DESTEKLİ BİR GARNİZON DEVLETİ

30’dan fazla ülkeden 300’ün üzerinde Arap, İslam ve uluslararası temsilcinin katıldığı konferansta, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD’li Haham Dovid Feldman ile birlikte çeşitli Filistinli temsilciler ve Hamas yetkilileri yer aldı. Etkinlikte, Gazze’de devam eden saldırılar karşısında ortak bir duruş sergilemek ve Filistin halkının tarihi haklarını savunmak amacıyla küresel bir dayanışma zemini oluşturuldu.

Konferansta konuşan Hasan Turan, Türkiye’nin Kudüs davasına asırlardır sahip çıktığını belirterek, Osmanlı’nın Kudüs’e yüzyıllarca adalet ve huzur getirdiğini hatırlattı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı. Siyonist projenin kökenlerinin Basel Kongresi, Sykes-Picot ve Balfour girişimlerine dayandığını söyleyen Turan, Filistin’in 1917’den bu yana işgal ve zulümle karşı karşıya olduğunu ifade etti. 7 Ekim sonrası yaşananların “İsrail’in ABD ve Batı desteği olmadan ayakta duramayan bir garnizon devlet olduğunu” ortaya koyduğunu dile getirdi. Turan, “Kudüs yalnızca Filistinlilerin değil, tüm insanlığın ortak meselesidir. Siyonist işgalcilere asla boyun eğmeyeceğiz” diyerek İslam dünyasının birlik ve kararlılık içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

KAN VE BEDELLE KAZANILMIŞ BAŞARI

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Abbas Zeki, İstanbul’daki konferansın tarihi bir anlama sahip olduğunu belirterek, İsrail’in “geçici bir yapı olduğunu ve er ya da geç çökeceğini” savundu. 7 Ekim’in ardından dünya kamuoyunun Filistin anlatısına daha fazla kulak verdiğini belirten Zeki, bunun “kan ve direnişle kazanılmış bir başarı” olduğunu söyledi. Gazze ve Batı Şeria’daki direnişten duyduğu gururu dile getirerek, İsrail’in derin bir kriz yaşadığını belirtti.

DİRENİŞ BEYAZ BAYRAK ÇEKMEYECEK

Hizbullah’ın Arap ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Amar el-Musavi, Aksa Tufanı’nın “bir macera değil, stratejik bir zorunluluk” olduğunu ifade etti. Batı ülkelerinde Filistin’e verilen halk desteğinin arttığını, ancak Arap dünyasındaki siyasi tutumun zayıf kaldığını söyleyen El-Musavi, bazı Arap ülkelerini İsrail’e ekonomik ve siyasi destek vermekle eleştirdi. Güney Lübnan’da yaşanan yıkıma dikkat çeken El-Musavi, “Teslim olmak bizim için bir seçenek değildir. Direniş asla beyaz bayrak çekmeyecek” dedi.







