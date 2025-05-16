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Mısır İsrail'in Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarını kınadı

Mısır İsrail'in Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarını kınadı

00:2116/05/2025, Cuma
AA
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Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sivil ve sağlık tesislerinin bombalanmasının güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi. Açıklamada Filistin halkını korumak, kararlılıklarını desteklemek ve gasbedilen haklarını geri kazandırmak için uygun mekanizmalar ve araçların bulunmasına da çağrı yapıldı.

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarını kınayarak, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında işlediği suçları
"dehşet verici"
olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum ve savunmasız sivillere karşı işlediği korkunç suçların ve bugün 100'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze Şeridi'ndeki sivil ve sağlık tesislerinin bombalanmasının güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi

"Filistin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu"

İsrail'in "Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarsızlığın başlıca nedeni haline gelen" uygulamalarının sonuçları hakkında uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası insancıl hukukun tüm temel kurallarını sürekli olarak ihlal etmesinin sonuçlarından Tel Aviv hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Filistin halkının maruz kaldığı zulmün giderilmesi konusunda uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

Filistin halkının zulme maruz kalmasının, tüm insani hedeflere ve değerlere aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hesap verebilirlik ilkesinin harekete geçirilmesi ve Filistin halkını korumak, kararlılıklarını desteklemek ve gasbedilen haklarını geri kazandırmak için uygun mekanizmalar ve araçların bulunması çağrısı yapıldı.

"İsrail kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef alıyor"

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusunun 13 Mayıs'ta Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.



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