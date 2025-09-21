Orta Afrika’da Türk yardım gönüllülerine gözaltı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde inşası devam eden, 500 metrekare büyüklüğünde ve aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği şekilde planlanan Şürkiye - Emin Alper Cami ve Abdulkadir Geylani Cami projesinin kontrol ve denetim süreçlerini gözetlemek ve bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtımlar yapmak üzere 13 Eylül Cumartesi günü İstanbul’dan Orta Afrika’ya giden Mavi Marmara Derneği çalışanları Eyyüp Kaymaz ve Veysel Özyapıcı ile gönüllü İlhan Tatlı, sahadaki çalışmalarını tamamladıktan sonra 17 Eylül Çarşamba günü dönüş için havalimanına gitti.

4 gündür sebepsiz yere gözaltındalar

Ancak üç isim, sebebi bilinmeyen bir şekilde havalimanında bekletildikten sonra gözaltına alındı ve Bangui şehrindeki Port à mon Polis Merkezi’ne götürülerek ifadeleri alındı.

Herhangi bir suç isnat edilmemesine rağmen, sözde ihtiyaten yerel mahkumların bulunduğu ve şartların en düşük seviyede olduğu bir nezarette 4 gündür sebepsiz yere tutuldukları belirtildi. Yapılan diplomatik girişimlerin ise henüz olumlu sonuç vermediği ve taraflara bilgi aktarılmadığı ifade edildi.

Yetkililere çağrı: Hukuksuzluk giderilsin

Dernek yetkilileri, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustın Archange Touadera ve Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo-Temon’a çağrıda bulunarak sürece derhal müdahale edilmesini ve yaşanan hukuksuzluğun giderilmesini talep etti.







