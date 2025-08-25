Putin ve Pezeşkiyan telefonda görüştü

Mesud Pezeşkiyan ve Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğü bildirilirken görüşmede Putin’in, İranlı mevkidaşına Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
ABD ile yapılan zirve konuşuldu
Açıklamada, Putin’in, İranlı mevkidaşına Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdiği belirtildi.
Pezeşkiyan’ın ise Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde devam eden diplomatik çabalara destek verdiği kaydedildi.
