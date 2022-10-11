​Rota yine Asya

Özbekistan’da geçen ay düzenlenen ŞİÖ zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rotasında yine Asya var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi’ne katılmak amacıyla çarşamba ve perşembe Kazakistan’da olacak. Erdoğan, CICA’da ekonomik, çevre, insani, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere beş ana boyutta güven arttırıcı önlemlerin uygulanması çalışmalarına katılarak ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan, zirvede Rus lider Putin ile görüşeceğini söylemişti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Eylül ayında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan’da yapılan Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi’ne özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aydaki son ziyaretini ABD'ye yapmıştı. Erdoğan bu ayda da diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan yurt dışı temasları kapsamında bu hafta Kazakistan'a giderek Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi’ne katılacak. 1992 yılında Asya’da bir güvenlik ve iş birliği süreci başlatılması önerisi ile kurulan CICA, Asya’da AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) benzeri amaçlara ve kurumlara sahip bir işbirliği yapılanmasının temellerini atma hedefini taşıyor. Teşkilatta güvenlik anlayışına çok-taraflı yaklaşımlar getirilmesi yoluyla iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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