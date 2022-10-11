Dünya Rota yine Asya
ASYA

Rota yine Asya

Özbekistan’da geçen ay düzenlenen ŞİÖ zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rotasında yine Asya var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi’ne katılmak amacıyla çarşamba ve perşembe Kazakistan’da olacak.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Rota yine Asya
​Rota yine Asya

Özbekistan’da geçen ay düzenlenen ŞİÖ zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rotasında yine Asya var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi’ne katılmak amacıyla çarşamba ve perşembe Kazakistan’da olacak. Erdoğan, CICA’da ekonomik, çevre, insani, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere beş ana boyutta güven arttırıcı önlemlerin uygulanması çalışmalarına katılarak ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan, zirvede Rus lider Putin ile görüşeceğini söylemişti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Eylül ayında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan’da yapılan Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi’ne özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aydaki son ziyaretini ABD'ye yapmıştı. Erdoğan bu ayda da diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan yurt dışı temasları kapsamında bu hafta Kazakistan'a giderek Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi’ne katılacak. 1992 yılında Asya’da bir güvenlik ve iş birliği süreci başlatılması önerisi ile kurulan CICA, Asya’da AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) benzeri amaçlara ve kurumlara sahip bir işbirliği yapılanmasının temellerini atma hedefini taşıyor. Teşkilatta güvenlik anlayışına çok-taraflı yaklaşımlar getirilmesi yoluyla iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım
DÜNYA
Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım

Semerkant'ta koyu sohbet: Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
FOTOĞRAF 6
Title
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile komplekste incelemelerde bulundu.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Title
Title
Title
Semerkant'ta koyu sohbet: Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne katılmak üzere Semerkant'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada zirveye katılan diğer ülke liderleriyle bir araya gelerek sohbet etti.
Trabzonspor liderlik fırsatını tepti!

Trabzonspor
liderlik fırsatını tepti!

​Bordo mavililer haftanın kapanışında Kasımpaşa ile berabere kaldı.
Oyuncu ve taraftara eleştiri

Oyuncu ve taraftara eleştiri

Abdullah Avcı, ​Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu.
Benzin almak için saatlerce kuyrukta beklediler: Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum

​Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası müjdeleri bir bir açıkladı.
Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

AFAD sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikram etti.

​Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor.

​Borçlarını ödemek için hayatını dizi çektirmişti: Cezası belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.