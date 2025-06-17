Rus ordusu Kiev'i vurdu: 14 ölü 60 yaralı

Kiev'deki yıkımı, "en korkunç" yıkımlardan biri olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bu tür saldırılar tam bir terörizmdir. Tüm dünya, ABD ve Avrupa medeni bir toplumun teröristlere tepki verdiği gibi tepki göstermelidir. Putin bunu sadece savaşı sürdürme imkanına sahip olduğu için yapıyor. Savaşın devam etmesini istiyor. Gücü elinde bulunduranların bunu görmezden gelmesi kötü bir durum. Uygun bir karşılık verilebilmesi için mümkün olan her düzeyde tüm ortaklarımızla temas halindeyiz. Acı çekmesi gerekenler teröristlerdir, normal, barışçıl insanlar değil" ifadelerini kullandı.