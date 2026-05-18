Sumud Konvoyu'na Hafter engeli

Gazze’ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve denizden ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na karadan destek vermek amacıyla yola çıkan uluslararası Sumud Kara Konvoyu, Libya’nın Sirte hattında Halife Hafter güçlerinin kontrol noktasında durduruldu. Aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu yüzlerce kişinin, cumartesi gecesi saat 03.00’ten bu yana tampon bölgede bekletildiği öğrenildi. Konvoyun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, aktivistler yalnız Gazze’de değil Libya’da da fiili bir abluka ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

LİBYALI OLMAYANA GEÇİŞ YASAK

Türk kafilesi adına açıklama yapan aktivist Hayati Arslan, Sirte hattındaki durumun kritik olduğunu belirterek, “Gece 03.00’ten beri Hafter sınırındaki tampon bölgede bekliyoruz. Bundan sonrası doğrudan Hafter güçlerinin kontrol noktası. Şu anda ciddi bir belirsizlik var” dedi. Konvoyun Libya’daki fiili bölünmüşlüğün merkezinde kaldığını belirten Arslan, yaklaşık 10 kilometrelik tampon bölgenin ardından doğrudan Hafter güçlerinin kontrol alanına girildiğini söyledi. Hafter yönetiminin yabancıların geçişine izin verilmeyeceğini açık şekilde ilan ettiğini aktaran Arslan, çözüm için yerel organizatörlerle temasların sürdüğünü ifade etti.

HAFTER YÖNETİMİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Halife Hafter kontrolündeki Libya yönetimine bağlı Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı da konvoyla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada, Libya’nın güvenlik prosedürleri ve iç hukuk düzenlemeleri gerekçe gösterilerek gerekli şartları taşımayan yabancı kişilerin bölgeye girişine izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca Libya Kızılayı ile koordinasyon kurulabileceği, insani yardımların konvoy adına teslim alınarak ilgili bölgelere ulaştırılabileceği savunuldu. Bu açıklama, Hafter yönetiminin konvoyun doğrudan geçişine kapıyı kapattığı şeklinde yorumlandı.

MISIR KAPIYI TAMAMEN KAPATTI

Aktivistler, konvoyun karşılaştığı tek engelin Libya hattı olmadığını da belirtti. Hayati Arslan, Mısır’ın farklı ülkelerden gelen aktivistlere vize vermediğini söyleyerek, “Cezayir, Tunus, Moritanya ve Avrupa’dan gelen katılımcıların büyük bölümü Mısır’dan geçiş izni alamıyor. Mısır tarafı tamamen kapalı” ifadelerini kullandı. Türk ekibinin yaklaşık 23 gündür Libya’da lojistik hazırlık yürüttüğü öğrenildi. Araç temini, konaklama ve koordinasyon çalışmalarını organize eden ekipte yaklaşık 46 Türk aktivistin bulunduğu belirtildi. Konvoyda 5 otobüs, 7 destek aracı, ambulanslar ve minibüslerle birlikte toplam katılımcı sayısının 300’ü geçtiği ifade edildi.

GAZZE İÇİN BİR ŞEY YAPAMAMANIN AĞIRLIĞIYLA YOLA ÇIKTIK

Gazze’de yaşanan insani krizin vicdan sahibi insanları harekete geçirdiğini belirten Arslan, “Televizyonlardan on binlerce insanın ölümünü izlemekten yorulduk. Gücümüz nispetinde Gazze’ye ulaşmak ve mazlumların yanında olmak istedik” dedi.

HAFTER’DEN “50 KİŞİ GEÇEBİLİR” ŞARTI

Konvoy kaynaklarına göre Hafter güçleri, katılımcı sayısını parçalamaya yönelik bir teklif sundu. Buna göre yalnızca 50 kişinin geçişine izin verilecek, geri kalanların ise bölgeye girişine müsaade edilmeyecek. Arslan, “Bize ilk 50 kişinin geçebileceğini söylediler. Yabancıların ise kesinlikle alınmayacağını ifade ettiler” dedi. Geçtiğimiz yıl benzer bir olay yaşandığını belirten aktivistler, bazı Libyalıların alıkonulduğunu ve serbest bırakılmadığını söyledi.











