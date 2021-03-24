Süveyş Kanalı'nda kargo gemisi karaya oturdu: Kanal geçişi trafiğe kapatıldı

Panama Bandıralı Ever Given isimli 400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki yük gemisi yan dönerek karaya oturdu. Geminin, yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle karaya oturduğu düşünülüyor.
NEDENİ KUVVETLİ RÜZGARLAR
Tayvanlı taşıma şirketi Evergreen Marine'den yapılan yazılı açıklamada, "Süveyş Kanalı'nda Evergreen isimli konteyner gemisi muhtemelen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle rotadan çıkarak, karaya çarptı." ifadeleri kullanıldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluştu.
Bölgede 15'ten fazla geminin demir atarak beklemek zorunda kaldığı ve deniz trafiğinin tamamen durduğu aktarıldı.
Konuyla ilgili Mısır makamlarından ya da Süveyş Kanalı İdaresinden henüz bir açıklama yapılmadı.
- 1869'da açılan Süveyş Kanalı Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlıyor. Petrol, doğalgaz ve kargo taşımacılığında doğuyla-batıyı birbirine bağlayan dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.
- Dünya deniz ticaretinin yüzde 10'unun 193 km'lik Süveyş Kanalı'ndan geçerek gerçekleştiği belirtiliyor.