Süveyş Kanalı'nda kargo gemisi karaya oturdu: Kanal geçişi trafiğe kapatıldı

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Vatandaşlardan İBB’ye ’tuzlama’ tepkisi: Günler öncesinden uyarıldık insan bir hazırlık yapar!

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden etkili olan kar yağışında işe gitmeye çalışan vatandaşlar, kayganlaşan merdivenlerde düşmemek için zor anlar yaşadı. Uyarılara rağmen İBB tarafından üst geçit ve merdivenlerinde herhangi bir tuzlanma çalışmasının olmaması tepkileri de beraberinde getirdi. Bir vatandaş, "Günler öncesinden haber verildi, kar geliyor diye, adama masal geliyor galiba. İnsan bir hazırlık yapar. İnsanlar yüzünü, gözünü patlatacak, kimsenin umurunda değil" dedi.