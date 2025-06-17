Tahran’da katliam tehdidi

Terör devleti İsrail, Tahran'daki bir bölgede yaşayanların bulundukları noktayı derhal tahliye etmeleri tehdidinde bulundu. Terörist güç sözcüsü Avichay Adraee, X'te bir harita paylaşarak, Tahran’daki "3 numaralı bölgede" yaşayanlar ve bulunanlardan bulundukları noktaları terk etmelerini istedi. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da “Tahran’ın tahliye edilmesi” mesajını verdi. “İsrail Hava Kuvvetlerinin, Tahran’ın hava sahasını kontrol ettiğini” öne süren Netanyahu, “nükleer tehdit ve İran'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını” iddia etti. Netanyahu, “Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, gün içinde yaptığı başka bir açıklamada ise İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yanıtını verdi. Başka bir açıklamasında da Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.