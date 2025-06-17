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Tahran’da katliam tehdidi

Tahran’da katliam tehdidi

04:0017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Netanyahu.
Netanyahu.

İran’ın nükleer kapasitesini geriletmeyi başaramayan İsrail, katliam hazırlığına başladı. Bir yandan İran dini lideri Hamaney'i suikastle tehdit eden Netanyahu, diğer yandan Tahran'da yaşayanlara kenti tahliye etme çağrısı yaptı. Ordu Sözcüsü ise bir harita yayınlayarak Gazze’deki gibi “3 numaralı bölgeyi terk edin” dedi.

Terör devleti İsrail, Tahran'daki bir bölgede yaşayanların bulundukları noktayı derhal tahliye etmeleri tehdidinde bulundu. Terörist güç sözcüsü Avichay Adraee, X'te bir harita paylaşarak, Tahran’daki "3 numaralı bölgede" yaşayanlar ve bulunanlardan bulundukları noktaları terk etmelerini istedi. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da “Tahran’ın tahliye edilmesi” mesajını verdi. “İsrail Hava Kuvvetlerinin, Tahran’ın hava sahasını kontrol ettiğini” öne süren Netanyahu, “nükleer tehdit ve İran'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını” iddia etti. Netanyahu, “Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz” ifadelerini kullandı.

HAMANEY'i HEDEFE OTURTTU

Netanyahu, gün içinde yaptığı başka bir açıklamada ise İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yanıtını verdi. Başka bir açıklamasında da Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



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