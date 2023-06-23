Türkiye-ABD heyetleri 'Stratejik Mekanizma kapsamında' Washington’da görüşecek

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD’li yetkililerle istişarelerde bulunacağı kaydedildi.
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Nisan 2022'de Ankara'da başlatılmıştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ekim 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, 4 Nisan 2022'da Ankara'da başlatılmıştı.