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Dünya

Türkiye-ABD heyetleri 'Stratejik Mekanizma kapsamında' Washington’da görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamındaki istişare toplantısının bugün Washington'da düzenleneceğini bildirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

10:51 . 23/06/2023 Cuma
AA
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD’li yetkililerle istişarelerde bulunacağı kaydedildi.


Açıklamada,
"İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir"
ifadesi kullanıldı.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Nisan 2022'de Ankara'da başlatılmıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da görüşmüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ekim 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, 4 Nisan 2022'da Ankara'da başlatılmıştı.




#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması
#Ankara
#Washington
41 dakika önce
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