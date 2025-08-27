Yunan basınından çarpıcı itiraf: 'Haritadan silinebiliriz'

Yunanistan merkezli internet haber portalı Banking News, İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv’in değerlendirmelerine atıfta bulunarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan etkisini masaya yatırdı.





Haberde, Ankara'nın özellikle Libya'da attığı diplomatik ve askeri adımların "Akdeniz’deki dengeleri kökten değiştirdiği" vurgulandı.





HAFTER İLE DOĞRUDAN TEMAS

İsrail gazetesi Maariv’in yorumlarına yer verilen analizde, Türkiye'nin, Libya'nın doğusunda konsolosluk açması ve General Halife Hafter ile doğrudan temas kurmasının, bölgedeki güç dengelerini altüst edecek gelişmelerden biri olduğu belirtildi. Bu adımların yalnızca askeri değil, diplomatik alanda da yeni bir dönemin kapısını aralayacağı ifade edildi.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA TARİHİ DOSTLUK VURGUSU

Yunan basını, Ankara ile Trablus yönetimi arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine de dikkat çekti. Türkiye, 1951’de bağımsızlığını ilan eden Libya’yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu.





2011’deki iç savaş sürecinde ise Trablus hükümetine verdiği destek, Ankara’nın bölgedeki konumunu daha da güçlendirmişti.





"TÜRKİYE'NİN HAMLESİ, ÜÇLÜ İTTİFAKLARIN ETKİSİNİ ZAYIFLATACAK"

Türkiye’nin Libya’daki varlığı, Yunan medyasında yalnızca diplomatik bir girişim olarak değil, aynı zamanda “Akdeniz’in güneyinde kurulan ileri bir karakol” şeklinde nitelendirildi.





Haberde, Ankara’nın Hafter ile kurduğu temasın Yunanistan–Kıbrıs–Mısır ve Yunanistan–Kıbrıs–İsrail üçlü ittifaklarının etkisini zayıflatacağı yorumuna yer verildi.





WASHİNGTON'UN YENİ YAKLAŞIMI

Analizde ayrıca, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın açıklamalarına da değinildi.





Barrack, Washington’un yeni Orta Doğu politikasının geçmişten “temelden farklı” olacağını dile getirdi. Batı’nın bölgede yıllarca kendi çıkarlarını gözettiğini belirten Barrack, bundan böyle Türkiye’nin çıkarlarının da dikkate alınacağı mesajını verdi. Bu açıklama, özellikle İsrail yanlısı çevrelerde tepkiyle karşılandı.





YUNANİSTAN'IN ADETA HARİTADAN SİLEBİLECEĞİ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Banking News, gelişmelerin Yunanistan ve Kıbrıs açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini yazdı. Türkiye’nin Libya’daki varlığının Atina’yı Doğu Akdeniz’de izole edebileceği uyarısında bulunuldu.





Haberde ayrıca Ankara’nın enerji hatlarını kontrol altına alma hedefinin geri dönüşsüz bir noktaya ulaştığı ve bu durumun “Yunanistan’ı adeta haritadan silebileceği” ifadesi dikkat çekti.







