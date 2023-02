Dünden bugüne deprem gerçeğimiz

Depremler dünya kurulduğundan beri insanoğlunun maruz kaldığı en büyük afetlerdendir. Yeryüzü her gün irili ufaklı sarsıntılar geçirmektedir. Bunların bazısının şiddeti çok küçük bazılarının ise çok büyüktür. Hatta bazı depremler kıyamet gibi algılanmıştır. Çünkü büyük küçük depremler yeryüzünü sarsmak suretiyle insanlar üzerinde büyük korkular oluşturmuştur. Bazı büyük depremler yeryüzündeki binaları, yolları, köprüleri, surları hasılı görünen her şeyi yıkmış, yaşayan canlıların toptan ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur.

1509 depremi İstanbul’a mimari açıdan büyük zarar verdi. Kıyamet-i Suğra yani küçük kıyamet diye adlandırıldı. Bizans devrinde meydana gelen depremlerde büyük zararlar vuku bulduğu gibi 1509 depreminde de çok sayıda insan kaybı oldu. Bundan sonra mimari açıdan İstanbul’da yeni bir devir başladı. Kamu binaları ve mabetler dışında taş bina yerine ahşap binaların yapılması esas alındı. Zira deprem anında taş binalar yıkıldığında can kaybı çok oluyordu. Ahşap binalar yıkıldığında hasar olsa da can kaybı çok az oluyordu. Ahşap binaların olumsuz yönü yangın tehdidiydi. Yangın olduğunda ahşap binalar tümüyle zarar görse de can kayıpları kısmen çok az oluyordu. Yangın iki veya üç katlı ahşap evi kül edene kadar hane halkının tahliyesi çok önceden sağlanabiliyordu. İstanbul başta olmak üzere İmparatorluk kentlerinde ahşap evlerin yapılmasının bir diğer sebebi de taş malzemeye göre ahşap malzemelerin kolay ve ucuz bir şekilde tedarik edilmesi idi. İstanbul’dan Doğu Karadeniz’e kadar uzanan ormanlar ihtiyacı karşılama noktasında yeterli olmuştu.