66 milyon dolar maaşlı CEO yılın iş insanı seçildi Yıllık 66 milyon dolarlık maaşı ile eleştirilerin odağına oturtulan Disney’in CEO’su Bob Iger, TIME dergisi tarafından yılın iş insanı seçildi. Geçtiğimiz mart ayı itibariyle piyasa değeri 75 milyar dolar birden artan Disney şirketi ise Bob Iger’e yapılan ödemeyi savunup, ücretin büyük oranda performansa göre belirlendiğini duyurmuştu.

Haber Merkezi 12 Aralık 2019, 10:42 Son Güncelleme: 12 Aralık 2019, 10:43 Diğer