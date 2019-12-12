66 milyon dolar maaşlı CEO yılın iş insanı seçildi

Dünyanın en büyük eğlence ve medya şirketlerinden biri olan Disney’in CEO’su Bob Iger, TIME dergisi tarafından yılın iş insanı seçildi.
Şirket içindeki sancılı bir süreçten sonra stratejik kontrolü ele alan Iger, karar verme mekanizmasını kendinde topladı. Şirketin kurucuları ve mevcut yönetimi arasındaki tatsızlığa da son verdi.
Iger geçen nisan ayında Disney’in varisi Abigail Disney tarafından, 2018 yılında aldığı 66 milyon dolarlık maaş nedeniyle eleştirilmişti.
PİYASA DEĞERİ 75 MİLYAR DOLAR ARTTI
Şirketin açıklamasında Disney’in piyasa değerinin geçen mart ayında 75 milyar dolar arttığı, Iger’in 2005’te CEO olduktan sonra Disney’in hisselerinin 24 dolardan 132 dolara çıktığı belirtilmişti.