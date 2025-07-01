Afrika ile gümrüksüz ticaret çağrısı

Türkiye-Afrika Günü etkinliği; Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde dün İstanbul’da gerçekleştirildi.
"Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi" ana temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışına; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar da katıldı.
POTANSİYELİN FARKINDAYIZ
Burada konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyasının Afrika özelindeki hedefinin karşılıklı ticaretin yanı sıra kıtada yatırımları artırmak, sanayici kimliğini Afrika'ya daha çok taşımak ve Türk ürünlerinin kıta içinde gümrüksüz dolaşımını sağlamak olduğunu dile getirdi. Afrika'nın dünyadaki tarıma elverişli ancak işlenmemiş toprakların yüzde 60'ına sahip olduğuna değinen Olpak, bunun önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı. Olpak, ticaret ve yatırım söz konusu olduğunda öncelikli konunun finansman olduğunu söyledi.
BÖLGENİN YATIRIM VE ÜRETİM ÜSSÜYÜZ
Türkiye'nin, Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olduğuna işaret eden Olpak, "Bu güzel ülkede çok sayıda olanak mevcut. Afrikalı dostlarımızı da burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi. Olpak, iki yılda bir düzenledikleri Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu-TABEF etkinliğinin bu yıl 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceği bilgisini de vererek, etkinlikte Afrika kıtası ile olan tüm ilişkileri daha üst seviyelere çıkarma gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.
ENERJİDE KAZAN KAZAN FORMÜLÜ
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar da Afrika'nın hedeflerine ulaşmasının istikrarlı, güvenilir ve modern bir enerji ağına bağlı olduğunu belirtti. Yakında Nijer'de altın üretimine başlayacaklarını hatırlatan Çonkar, "Nijer'de edindiğimiz tecrübeye dayanarak, Sudan, Libya ve Fas dahil olmak üzere diğer Afrika ülkeleriyle de işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Amacımız, madencilik alanında karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıklar kurmak" dedi.
FİNANSMANDA BÜYÜK AÇIK VAR
- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise Türkiye'nin, stratejik konumu, güçlü altyapısı, genç ve dinamik nüfusu, geniş iç pazarı, canlı girişimcilik ekosistemi ve devam eden yapısal dönüşümüyle öne çıkan büyük ve dayanıklı bir ekonomi olduğunu söyledi. Altyapının sürdürülebilir kalkınmanın belkemiği olduğunu belirten Çelik, “Ancak Afrika kıtasında altyapı finansmanı açığı halen büyük. Bu bağlamda, Türk Eximbank'ın AFC ile kurduğu ortaklıktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.