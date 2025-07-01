Afrika ile gümrüksüz ticaret çağrısı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise Türkiye'nin, stratejik konumu, güçlü altyapısı, genç ve dinamik nüfusu, geniş iç pazarı, canlı girişimcilik ekosistemi ve devam eden yapısal dönüşümüyle öne çıkan büyük ve dayanıklı bir ekonomi olduğunu söyledi. Altyapının sürdürülebilir kalkınmanın belkemiği olduğunu belirten Çelik, “Ancak Afrika kıtasında altyapı finansmanı açığı halen büyük. Bu bağlamda, Türk Eximbank'ın AFC ile kurduğu ortaklıktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.