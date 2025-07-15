Akkuyu’daki maaş sorunu işleri aksattı

Bu yılın sonuna kadar ilk reaktörün devreye girmesinin planlandığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yüklenici firması Rosatom, finansman sorunu yaşıyor. Firma tarafından projeye aktarılması beklenen yaklaşık 7 milyar dolarlık kaynak, hâlâ ulaştırılamadı. Gecikme sebebiyle finansman sıkıntısının yaşandığı projede, ortalama 35 bin olan personel sayısı 12 bin seviyesine geriledi. Sayıları 14 bini bulan Rus işçilerden 10 bininin maaş alamaması nedeniyle ülkelerine döndüğü öğrenildi.

GÜNLÜK EKMEK SATIŞI YÜZDE 80 AZALDI

Rus işçilerin bir bölümünün kirasının yıllık ödenmesi sebebiyle çalışmaya devam ettiği belirtilirken, ev kiralarını aylık olarak ödeyen Rusların büyük bir kısmının ülkesine döndüğü, kalanların da dönüş hazırlığı yaptığı öğrenildi. Santral yakınındaki fırınlarda günde 10 bini aşan ekmek satışlarının ise 2 binlere gerilediği bilgisi verildi. Ayrıca son günlerde bölgedeki restoran ve kafelerde Rus çalışanlar için her gün veda yemekleri düzenlendiği öğrenildi.

KESİNLİKLE BİR ÇEKİLME VAR

Bölgedeki hareketlilikle ilgili konuşan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Mersin İl Başkanı Yavuz Selim Madenli, Rusların ülkelerine geri döndüğünü doğruladı. Madenli, “Bir çekilme kesinlikle var. Konutta, hem kiralıkta hem de satılıkta fiyatlarda gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Evleri boşalttıklarını duyuyoruz. Sadece nükleer santralin bulunduğu Gülnar'da değil; Akdere, Taşucu ve Yenisu gibi bölgelerde de fiyatlar düştü, Rus sayısı azaldı” dedi.

PARASINI ALAMAYAN ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat ise, şunları söyledi: “Ödemelerin yapılmadığı ve özlük haklarının verilmediği yönünde bilgiler geliyor. Bu da Mersin’den tersine göçü başlattı. Parasını alamayan, dönüyor. Santralde sadece Rusya’dan değil; Çin, Azerbaycan ve diğer bazı ülkelerden de çalışanlar bulunuyor.”

TÜM İŞ GÜCÜ BİRİNCİ REAKTÖRE KAYDIRILDI

İnşaatta çalışanların büyük bir bölümünün ücretsiz izne çıkarıldığı iddiaları da dikkat çekiyor. Rosatom’un, şu anda tüm kaynaklarını ilk reaktör ünitesinin tamamlanmasına yönlendirdiği belirtiliyor. İlk ünitenin devreye alınmasıyla birlikte oluşacak gelir akışının, diğer üç ünitenin inşasını hızlandırabileceği düşünülüyor. İddialara göre Rosatom, Türkiye’den bazı vergi muafiyetleri ve finansal kolaylıklar talep ettiği, Ankara’nın bu talepleri henüz karşılamadığı belirtiliyor. Rosatom, finansman sorununu aşmak adına Akkuyu Nükleer Santrali'nin yüzde 49'luk hissesini satmak için de görüşmeler yürütüyor.

2 milyar dolara ABD bloke koydu

Geçtiğimiz şubat ayında ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS’nin inşaatı için gönderilen JPMorgan’daki Rusya’ya ait 2 milyar doları dondurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, bu fon ile yaptırımların etrafından dolanıldığını ve paranın Akkuyu projesi dışında da kullanıldığını iddia etmişti. Akkuyu’nun fonu aracılığıyla Ziraat Bankası’nda hesabı olan Rus firmalara dolar aktarıldığı öne sürülmüştü.







