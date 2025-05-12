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Ekonomi
Bakan Bayraktar'dan kritik temas: IRENA ile yenilenebilir enerjiyi görüştü

Bakan Bayraktar'dan kritik temas: IRENA ile yenilenebilir enerjiyi görüştü

16:2312/05/2025, Pazartesi
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA Genel Direktörü La Camera
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA Genel Direktörü La Camera

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA Genel Direktörü La Camera ile işbirlikleri için önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"IRENA Genel Kurulu 2025 dönem başkanlığımız çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden IRENA Genel Direktörü Sayın Francesco La Camera ve AB Komisyonu yetkilileri ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Yenilenebilir enerji sektöründeki güncel gelişmeleri, ülkemizin bu alandaki politikalarını ve IRENA ile karşılıklı fayda temelinde atabileceğimiz adımları ele aldık"


#Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
#Alparslan Bayraktar
#enerji
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