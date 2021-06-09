Ekonomi Bakan Muş duyurdu Ödemeler yarından itibaren başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Hibe desteği başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya heabından yaptığı açıklamada esnafa müjde verdi. Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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