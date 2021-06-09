​Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya heabından yaptığı açıklamada esnafa müjde verdi. Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz.



3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.



Hayırlı olsun. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 9, 2021

GÜNDEM Esnafa 5 bin liralık hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi