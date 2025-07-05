Borsa 1 haftada yüzde 10 değerlendi

Yatırımcı güvenindeki artış ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle Borsa İstanbul, haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. 2025 yılına 9 bin 961 puan seviyesinden başlayan ve yılın ilk çeyreğinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir haftada yüzde 10,48 yükselerek 10 bin puanlık eşiği aştı. Haftayı 10 bin 275 puandan tamamlayan endeks, yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte kayıplarını telafi etmeye başladı. Borsa İstanbul, özellikle haziran sonundan itibaren şirket kârlılıklarına yönelik beklentilerin iyileşmesi ve küresel piyasalardaki olumlu havayla yeniden yükselişe geçti.