Borsa 1 haftada yüzde 10 değerlendi

Yatırımcı güvenindeki artış ve ekonomik iyileşme Borsa İstanbul’u yukarı taşıdı. BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 10,48 değerlenerek 10 bin 275 puana yükseldi.
Yatırımcı güvenindeki artış ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle Borsa İstanbul, haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. 2025 yılına 9 bin 961 puan seviyesinden başlayan ve yılın ilk çeyreğinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir haftada yüzde 10,48 yükselerek 10 bin puanlık eşiği aştı. Haftayı 10 bin 275 puandan tamamlayan endeks, yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte kayıplarını telafi etmeye başladı. Borsa İstanbul, özellikle haziran sonundan itibaren şirket kârlılıklarına yönelik beklentilerin iyileşmesi ve küresel piyasalardaki olumlu havayla yeniden yükselişe geçti.
EN BÜYÜK DALGALANMA MARTTA
2025 yılı içinde BIST 100 endeksi en yüksek seviyesini 17 Mart’ta 10 bin 902 puanla, en düşük seviyesini ise 24 Mart’ta 8 bin 874 puanla gördü. Mart ayında yaşanan bu sert dalgalanma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonlarının etkisiyle birleşerek endeksin bir ayda yüzde 18 oranında değer kaybetmesine yol açtı. Ancak yılın ikinci çeyreğiyle birlikte siyasi tansiyonun düşmesi, makroekonomik istikrar adımları ve faiz politikalarındaki düşüş beklentisinin artması, piyasada toparlanmayı beraberinde getirdi.
KREDİ RİSK PRİMİ %26 GERİLEDİ
- Türkiye'nin risk primi göstergesi olan kredi risk primi (CDS), nisanda 381 baz puan seviyesine kadar yükselmesinin ardından, son haftalarda kaydettiği düşüşle dikkat çekti. Ekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik para ve maliye politikalarının etkisiyle CDS, yüzde 26 oranında gerileyerek 280 baz puana indi.