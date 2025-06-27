Borsa güne güçlü başladı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektör

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,04 ile turizm, en fazla kaybettirenler ise yüzde 0,29 ile ulaştırma ve madencilik endeksleri oldu.