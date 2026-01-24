Borsa İstanbul bir yıllık getiriyi üç haftada sağladı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, politika faizlerinde başlayan düşüş döngüsüyle yatırımcıların mevduattan hisse senetlerine yönelmesi ve TL varlıklara artan yabancı ilgisinin etkisiyle yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. BİST 100 endeksi, 2025'i yüzde 14,55 primle 11 bin 261 puandan kapatmış ve yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun yarısı kadar bile performans gösterememişti. 2026 yılının ilk haftalarından itibaren ralli moduna giren ve pozitif ivmesini koruyan endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu genele yayılan alımlar sayesinde 13 bin 30 puana taşımayı başardı.

YÜZDE 15,37 DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul, yurt dışındaki siyasi ve jeopolitik risklerin azalmasından bulduğu destekle de haftanın son işlem gününü yüzde 1,10 değer kazancıyla 12 bin 992 puandan tamamladı. Böylece BIST 100 endeksi yılbaşından beri yüzde 15,37 oranında getiri sağlayarak enflasyon karşısında güçlü bir duruş sergiledi. Borsa İstanbul’un 2025 yılı boyunca elde ettiği primi, 2026’nın henüz ilk 3 haftasında aşması dikkat çekti.

YABANCI YATIRIMCI 2,8 MİLYAR DOLARLIK HİSSE VE TAHVİL ALDI

Yabancı yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisi de 2026 yılına iştahlı başladı. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 16 Ocak haftasında 196,6 milyon dolarlık hisse ve 1 milyar 97,4 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi aldı. Yeni yılın ilk üç haftasında hisse senedinde 536,74 milyon dolar, devlet tahvillerinde 2 milyar 250,69 milyon dolar olmak üzere toplam 2 milyar 787,43 milyon dolarlık giriş yaşandı. 2025 yılının tamamında yabancı alımları 5,1 milyar dolar seviyesindeydi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER KALICI YÖNÜ TAYİN EDECEK

Görüştüğümüz analistler, yabancı yatırımcı rüzgârını da arkasına alan Borsa İstanbul’un teknik açıdan 13 bin puan psikolojik sınırının aşılmasıyla birlikte yeni bir bant arayışına girdiğini söyledi. Uzmanlar, özellikle faiz indirimlerinin hızına bağlı olarak bankacılık ve sanayi hisselerindeki alımların devam edebileceğini vurguluyor. Ancak, kısa sürede elde edilen yüksek primlerin ardından kâr satışlarının olabileceği uyarısında da bulunan piyasa uzmanları, küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin ve yabancı takas oranlarındaki artış hızının, 2026 yılının ilk çeyreğindeki kalıcı yönü tayin edeceğini dile getiriyor.











