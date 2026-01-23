Yeni Şafak
Altının kilogram fiyatı 7 milyon liraya yükseldi

16:4123/01/2026, Cuma
AA
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 930 bin lira, en yüksek 7 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,4 artışla 7 milyon lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 289 milyon 430 bin 281,87 lira, işlem miktarı ise 1340,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 811 milyon 37 bin 893,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Denizbank, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.



#altın
#altının kilogram fiyatı
#KMKTP
