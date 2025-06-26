Dolar yatırımcıları üzülecek: Önemli tahmin açıklandı

Banka, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlama eğilimine girdiğine dikkat çekerek, son verilerin de bu yumuşamayı teyit ettiğini belirtti. JP Morgan'a göre, ABD'nin ekonomik büyümesi önümüzdeki dönemde hem gelişmiş ülkelere kıyasla daha zayıf olacak hem de birçok gelişmekte olan ülkenin gerisinde kalacak.