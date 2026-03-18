Fahiş fiyata geçit yok: Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı öncesi market denetimi

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla başta temel gıda ve tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürdü.

Bayram şekeri, lokum ve baklava gibi tüketimin artması öngörülen çeşitli ürünler satış yerlerinde kontrol edildi. Bu kapsamda, başkentteki zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat etiketleri, stoktaki ve raflardaki ürünlerde incelemelerde bulundu. İl Ticaret Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit etmesi halinde, tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor.

Haksız fiyat artışına geçit yok

Denetimler ilişkin açıklama yapan Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak, piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeteryalar restoranlar ve fırınlarda, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetimi kapsamında Ankara ili genelinde yaygın denetimlerimize devam ediyoruz. Market denetimlerimizde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram dolayısıyla baklava, tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında da yoğun bir şekilde denetleme yapıyoruz" dedi.







