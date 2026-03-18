Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Fahiş fiyata geçit yok: Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı öncesi market denetimi

14:3618/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Ankara’da Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi temel gıda başta olmak üzere tüketim ürünlerine ilişkin market denetimlerine devam etti.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla başta temel gıda ve tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürdü.

Bayram şekeri, lokum ve baklava gibi tüketimin artması öngörülen çeşitli ürünler satış yerlerinde kontrol edildi. Bu kapsamda, başkentteki zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat etiketleri, stoktaki ve raflardaki ürünlerde incelemelerde bulundu. İl Ticaret Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit etmesi halinde, tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor.

Haksız fiyat artışına geçit yok

Denetimler ilişkin açıklama yapan Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak, piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeteryalar restoranlar ve fırınlarda, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetimi kapsamında Ankara ili genelinde yaygın denetimlerimize devam ediyoruz. Market denetimlerimizde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram dolayısıyla baklava, tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında da yoğun bir şekilde denetleme yapıyoruz" dedi.



#Ticaret Bakanlığı
#Market Denetimi
#Ramazan Bayramı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı alımı ne zaman 2026? CTE 15 bin personel alımı başvuru tarihleri ile şartları