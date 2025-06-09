Gabar’da sondaj ve üretim yarışı

Gabar sahasında 2025 yılı itibarıyla ulaşılan günlük üretim miktarı 81 bin 66 varile çıktı. Bu üretim, toplam 113 kuyudan elde ediliyor. 2021 yılının eylül ayından bu yana geçen 45 ayda toplam 32,6 milyon varil ham petrol üretildi. Gabar Projesi kapsamında bugüne kadar toplamda 150 kuyu açıldı. Bu kuyuların 113’ü aktif üretim aşamasına geçerken, 40 kuyuda sondaj çalışmaları tamamlandı. Bu 40 kuyunun 4’ü arama, 6’sı tespit ve 30’u üretim kuyusu olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca halihazırda 30 kuyuda sondaj faaliyetleri devam ediyor. Proje kapsamında 2025 yılı sonuna kadar toplam 110 kuyunun üretime alınması hedefleniyor.

GABAR’DAN SINIRA KADAR KARIŞ KARIŞ TARANIYOR

Gabar Projesi sadece mevcut üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda barındırdığı yüksek rezerv potansiyeliyle de dikkat çekiyor. 2025 yılı içinde 31 farklı lokasyonda arama, tespit ve sondaj faaliyetleri planlandı. Bu çalışmalar Şırnak, Siirt, Hakkari ve Cizre çevresine yayılan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Öne çıkan lokasyonlar arasında Siirt’teki Karadayilar-1, Bukat-4, Bilgili-1 ve Tunekpinar-1 kuyuları, Şırnak’ta Hisar-1, Kumçatı-1, Dader-1, Yazıköy-1 ve Koçbeyi-1 kuyuları, Cizre çevresinde Çetinkol-1, Narlidere-1, Kapalı-2 ve Ağaçyurdu-1 kuyuları ile Irak sınırına yakın konumda yer alan Duruköy-3, Babil-3, Başverimli-1, Derecik-1 ve Güvendağ-1 kuyuları yer alıyor. Bu noktaların her biri, yapılacak jeolojik analizler ve testler doğrultusunda yeni rezerv alanlarına dönüşebilir.

ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN SAHASI BAŞI ÇEKİYOR

Gabar’daki üretimde başı Şehit Aybüke Yalçın sahası çekiyor. Saha 48 kuyudaki, günlük 37 bin 638 varillik üretimiyle en yüksek kapasiteye sahip alan konumunda. Ardından gelen Şehit Esma Çevik sahasında ise 47 kuyudan günlük 37 bin 368 varil petrol üretiliyor. Mehmet İrfan Güler sahasında 5 kuyu ile 2 bin 72 varil, Bülent Sadıkoğlu sahasında ise 4 kuyu ile günlük bin 892 varil üretim gerçekleştiriliyor. Bulmuşlar sahasındaki 6 kuyu günlük toplam bin 646 varil üretim sağlarken, Şehit Teğmen Akdeniz sahasında ise 3 kuyu, günlük 450 varil ham petrol çıkarıyor.

AYNI ANDA 36 KULE

Şehit Aybüke Yalçın’da 9 sondaj, 2 kuyu bakım, Şehit Esma Çevik’te 2 sondaj, 1 kuyu bakım, Şehit Teğmen Akdeniz’de 2 sondaj, 1 kuyu bakım, Mehmet İrfan Güler’de 2 sondaj, Bülent Sadıkoğlu’nda 3 sondaj, 1 kuyu bakım, Bulmuşlar sahasında ise 2 sondaj kulesi aktif çalışıyor. Ayrıca Gabar genelinde arama amaçlı faaliyetlerde kullanılan 9 sondaj ve 1 kuyu bakım kulesi ile bakım ve inspeksiyon faaliyetlerine ayrılmış 1 kule daha bulunuyor. Böylece sahadaki toplam aktif kule sayısı 31 sondaj ve 5 kuyu bakım olmak üzere 36’ya ulaşıyor.

Sakarya’dan 9 ayda 3,2 milyar metreküp gaz

Öte yandan Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretim faaliyetleri de hız kesmeden devam ediyor. Bugün itibarıyla Karadeniz Gaz Sahası’nda aktif durumda olan 12 üretim kuyusundan günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiriliyor. 31 Ağustos 2023 tarihinde başlayan üretim sürecinden bu yana toplamda 3 milyar 215 milyon 30 bin 902 metreküp gaz üretildi. Bu miktar, projenin hem teknik hem ekonomik başarısını somut biçimde gözler önüne seriyor.







