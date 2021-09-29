Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat: Yasağa rağmen yıkılacak yerleri ilan çıkıp satıyorlar

Tarım arazilerinde yapılaşmanın ve niteliğinin bozulmasının önünü açtığı gerekçesiyle tartışmaya yol açan ve geçtiğimiz yılın başında Meclis'ten geçen düzenleme ile satışına yasak getirilen 'hobi bahçeleri'ne yönelik ilan çıkılmaya devam ediliyor.

Kanuna göre tarım arazilerini hobi bahçeleri aracılığıyla bölüp satan ve pazarlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

M2 BAŞINA 10 LİRA CEZA

Tarım arazilerinde plan ve projelere aykırı hareket edenlerin valiliklerce tespit edilerek sorumlu kişi ve kurumlara ise 1000 liradan az olmamak üzere, bozulan arazinin metrekaresi hesaplanarak ve her metrekare başına 10 lira idari para cezası kesiliyor.

TARLALARI BÖLEREK 1'E 20 KAZANIYORLAR

Düzenlemenin çıkmasının ardından ellerindeki bu tarz arazileri bir an önce elinden çıkarmak isteyenler ise online kanallar üzerinde çıktıları yüzlerce ilan ile yasaklı bir satışa imza atıyor.

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Kanuna rağmen online platformlarda çok sayda hobi bahçesi ilanı bulunuyor.

Söz konusu kişiler koronavirüs sonrası çok sayıda kişinin şehir hayatına alternatif doğada kendisine ait bir yeri olması yönündeki arayışı üzerine de harekete geçerek satın aldıkları tarlaları noterde 500'er metrekarelik parçalara bölerek kurdukları şirket ya da kooperatif üzerinden 10 bin TL dönümü olan tarım arazisini kimi yerlerde 200 bin TL'ye kadar satarak. 1'e 20 para kazanıp işin içinden sıyrılıyor.

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Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, kanunda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen vatandaşların bu tarz yerleri alıp satmaya devam ettiğini belirtti.

TAPU ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI İÇİN FARK EDİLEMİYOR

Kendisine de hala alış ve satışların olduğu yönünde bilgilerin geldiğine dikkat çeken Kılıç, ''Biliyorsunuz bu satışlar elde ele olan satışlar olduğu için devletin bile çoğunu fark edemediği satışlar oluyor. Çünkü tapu üzerinde bir değişiklik olmuyor. Bunlar kendi aralarında anlaşıyorlar. Bir kooperatif gibi kendi aralarında bir paylaşım modeli kuruyorlar. O kooperatif adına tarlayı aldıkları için sanki bir kişi almış gibi oluyor. Kooperatiflerin de şahıs gibi mülk edinme hakları olduğu için.'' dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç.

KANUN İLE ER GEÇ YÜZLEŞECEKLER

Bu tarz yerleri alanların da satanların da Meclis'ten geçip yasalaşan kanun ile er geç yüzleşeceğine vurgu yapan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü;

''Bu yasal düzenlemeyi bildikleri halde neden böyle davrandıklarını anlamak çok zor. Kimi kötü niyetli emlakçılar da bu işlere ön ayak oluyor. Sosyal medyada yeni bir düzenleme çıkarılması yönünde algı oluşturuluyor. Ancak bu yönde kanun yapıcılar tarafında hiç bir adım yok. Bunlar ortada yokken bu yönde algı oluşturmaya çalışanlar bu işten çıkar sağlamaya çalışanlardır.''

Kanuna rağmen online platformlarda çok sayda hobi bahçesi ilanı bulunuyor.

YIKILARAK CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Çok sayıda belediyenin hobi bahçesi sahiplerine gerekli tebligatları yolladığına ilişkin kendilerine bilgi geldiğini de aktaran Kılıç, kanunun uygulanacağını bile bile bu yerleri alanlara uyarıda da bulundu. Kılıç, bu tarz yerlerin yıkılarak sahiplerinin de cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini vurguladı.

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