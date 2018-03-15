Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı havadan görüntülendi

Dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Maltepe’ye kadar gelindi. Pendik’ten döşenmeye başlayan tren hattındaki rayların Maltepe’ye kadar olan kısmının döşendiği görüldü. Maltepe kadar olan hattın raylarının döşenmesiyle Haydarpaşa garına yaklaşık 10 kilometrelik mesafe kaldı. Çalışmalar ise son durum havadan görüntülendi.

YOL 80 DAKİKA KISALACAK

Görüntülerde Maltepe’de bulunan şantiyede işçilerin rayları titizlikle döşedikleri görülüyor. Rayların ise büyük bir titizlikle döşendiği görülüyor. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan hattın Halkalı-Sirkeci hattının Haydarpaşa-Gebze hattıyla birleştirilmesiyle Halkalı-Gebze arasındaki uzaklık 185 dakikadan 105 dakikaya inecek. 42 duraktan günde 1.5 milyon yolcu taşınacağı tahmin ediliyor.

FOTOĞRAF 8 (Özel) Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi (Özel) Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi (Özel) Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi (Özel) Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi (Özel) Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi (Özel) Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi (Özel) Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi (Özel) Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi İşte Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı Dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Maltepe'ye kadar gelindi.





HAT MARMARAY'LA BİRLEŞECEK

Uzmanlar Marmaray’la birleşerek İstanbul’u boydan boya geçecek hattın açılmasıyla İstanbul trafiği ve metrobüslerdeki kalabalığın hafifleyeceğini belirtiyor. Hattın çalışmaya başlamasıyla mevcut boğaz köprülerinin de yükü azalacak. Halkalı-Sirkeci ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesine entegrasyon için kapatılmıştı. Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı’ya kadar uzayacak.

OYNAT 03:12 Haydarpaşa-Gebze Banliyö hattında sona yaklaşıldı Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olan banliyö hattı havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen hatta rayların Maltepe'ye kadar döşendiği görülürken, rayların döşeme işleminin bitmesine 10 km kaldı.





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