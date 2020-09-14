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Godıva'dan yeni lezzet: Sıgnature Mini Bars

Godiva, “Her yerde seninle, her zaman keyifle” sloganına sahip yeni ürünü Signature Mini Bars ile mutluluk dolu anları eşsiz çikolata lezzetiyle kutlamaya davet ediyor.

Haber Merkezi Diğer
Godıva'dan yeni lezzet: Sıgnature Mini Bars.
Godıva'dan yeni lezzet: Sıgnature Mini Bars.

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası Godiva, çikolata tutkunlarına sürprizler yapmayı sürdürüyor. Kısa süre önce lanse ettiği Signature Mini Bars serisiyle Godiva, çikolatadan doğan mutluluğu her an, her yerde yanınızda taşımanıza olanak sağlıyor.

Özenle hazırlanmış her bir Signature Mini Bars paketinde yer alan sekiz stick çikolata, özel ambalajları sayesinde sevdiğiniz lezzetleri dilediğiniz zaman, dileğiniz miktarda ve hijyenik koşullarda tüketmenize imkan tanıyor. Tariflerini Godiva Çikolata Şefi Jean Apostolou’nun özel olarak geliştirdiği altı ayrı çeşidiyle Signature Mini Bars, Godiva’nın ikonik tatlarının yanı sıra yepyeni lezzetleri de içeriyor. Sütlü ve yüzde 72 kakao oranına sahip Bitter gibi sade çikolata çeşitlerinin haricinde, Kavrulmuş Bademli Bitter, Deniz Tuzlu Bitter, Sütlü ve Tuzlu Karamelli, Ballı & Bademli ve Sütlü gibi alışılmışın dışında lezzet kombinasyonları da bulunan Signature Mini Bars serisi, özel bir günü beklemeksizin hayatın her anını kutlamak isteyenlere mükemmel bir seçenek sunuyor.

Genişleyen ürün yelpazesi ve dağıtım ağıyla daha erişilebilir ve ulaşılabilir olma stratejisini benimseyen Godiva, ikonikleşen lezzet tecrübesini Godiva Café’nin seçkin menüsüyle çikolata severlere sunmaya devam ediyor.

Godiva hakkında:

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası Godiva, 1926 yılında Brüksel’de Belçikalı çikolatacı Pierre Draps tarafından kuruldu. Kuruluşundan yaklaşık 100 yıl sonra bile Godiva çikolatasının her parçası hala aynı kalitede, Belçika’ya özgü ustalık ve dünyanın en iyi içeriğiyle farklılaşıyor. Godiva’nın tüm dünyada 100’den fazla ülkeye dağıtımı bulunuyor. Müşteriler, Godiva’yı markaya ait ikonik butik mağazalar, duty free’ler, kafeler, e-ticaret kanalıyla ve birçok seçkin mağazada deneyimleyebiliyor. Godiva kendini tüketicinin beklentilerinin üzerinde yenilikçi, lezzetli yiyecek ve içecek ürünleri sunmaya ve onlara mükemmel anlar yaşatmaya adıyor. Ünlü trüfleri ve çift kalıpla üretilen çikolatalarından Avrupa tarzı bisküvilerine, ayrı ayrı paketlenmiş çikolataları, sıcak çikolatası, dondurmalı ürünleri ve diğer lezzetleriyle Godiva, misafirlerine en leziz çikolata deneyimini sunmayı vadediyor. Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak Godiva, dünya çapında sürdürülebilir uygulamaları ve programları destekliyor. Şirket aynı zamanda kakao çiftçilerini desteklemek, çevreyi korumak, yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukları güçlendirmek için tasarlanmış küresel uygulamalar ve programlara da sahip.

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