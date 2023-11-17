Hyundai otomobillerini çevrim içi satacak

Amazon'dan yapılan açıklamada, 2024'te ilk kez otomobil satıcılarının ABD'deki Amazon kullanıcılarına araç satabileceğini, bu kapsamda satın alınabilecek ilk markanın Hyundai olduğu bildirildi.





Bu yeni dijital alışveriş deneyiminin çevrim içi olarak yeni bir araba satın alınmasını kolaylaştıracağı aktarılan açıklamada, müşterilerin, model, donanım, renk ve özellikler dahil çeşitli tercihlere göre bölgelerindeki mevcut araçları Amazon'da arayabileceği kaydedildi.









Açıklamada, müşterilerin seçtikleri ödeme ve finansman seçenekleriyle çevrim içi ödeme yapabileceği belirtilerek, daha sonra uygun zaman diliminde yerel bayilerden aracı teslim alabilecekleri veya aracın kendilerine teslim edileceği aktarıldı.





Hyundai'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak için Amazon'un bulut birimi AWS'yi hizmet sağlayıcısı olarak seçtiği bilgisi verilen açıklamada, çok yıllı yeni anlaşmanın parçası olarak Hyundai'nin bulut öncelikli teknoloji stratejisiyle daha veri odaklı bir kuruluş haline geleceği ve mevcut şirket içi uygulamalarını AWS'ye taşıyacağı aktarıldı.





Açıklamada, yeni nesil Hyundai araçlarının Amazon'un yapay zeka asistanı Alexa ile daha da duyarlı ve etkileşimli olacağı ifade edilerek, 2025'ten itibaren Hyundai'nin yeni nesil araçlarını satın alanların Alexa deneyimine arabalarında da erişebileceği bildirildi.

Hyundai sürücülerinin Alexa'dan müzik, podcast veya sesli kitap çalmasını isteyebileceği vurgulanan açıklamada, güncel trafik güncellemeleri veya hava durumu gibi raporlar alabileceği kaydedildi.





Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, Hyundai'nin yenilikçi bir şirket olduğuna işaret ederek, söz konusu ortaklığın, müşterilerin çevrim içi araç satın alma kolaylığını değiştirmek; eğlence, alışveriş ve takvim kontrolleri için Hyundai araçlarında Alexa'yı kullanmayı kolaylaştırmak gibi imkanlar vereceğini ifade etti.











