Karar yeter sayısında esneklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Taslak niteliğindeki bu çalışma, özellikle büyük sitelerdeki karar yeter sayılarında esneklik sağlayacak. Mevcut kanundaki karar alma zorluklarının aşılmasıyla, riskli konutların daha hızlı yenilenmesi amaçlanıyor.
Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri, deprem gerçeği. Bilim insanlarının sıkça uyardığı olası büyük İstanbul depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan yetkililer, milyonlarca insanın güvenli olmayan konutlarda yaşadığını vurguladı. Bu durum, kentsel dönüşümün bir tercih değil, bir zorunluluk haline geldiğini gösterdi.
ESNEKLİK GETİRECEK
Kentsel dönüşüm projelerinin önündeki en büyük engel, çok sayıda malik arasındaki ortak karar alma güçlüğü. Mevcut Kat Mülkiyeti Kanunu, yıkım ve yeniden inşa gibi kritik kararlar için yüksek oy oranları arıyor. Özellikle kalabalık sitelerde, birkaç malikin itirazı bile tüm dönüşüm sürecinin tıkanmasına yol açabiliyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenleme, karar yeter sayılarında esneklik sağlamayı amaçlıyor. Böylece, toplantılara katılımın düşük olduğu durumlarda bile dönüşüm gibi hayati kararlar alınabilecek. Düzenleme, riskli yapıların dönüşümünü hızlandırarak, deprem tehlikesi altındaki kentlerde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve dayanıklı konutlara kavuşmasının önünü açacak.
HEM VATANDAŞIN HEM BELEDİYENİN YARARINA
Öte yandan gerçekleştirilen Bu adım, hem kenbsel dönüşüm projelerini yürüten belediyeler ve müteahhitler hem de eski ve riskli binalarda yaşayan malikler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Uzmanlara göre, değişikliğin hayata geçirilmesi halinde Türkiye genelinde binlerce riskli binanın yenilenme süreci ciddi oranda hızlanacak.
DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER İÇİN HAYATİ
- Özellikle Marmara ve İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan milyonlarca kişi için bu düzenleme, can güvenliği açısından hayati bir önem taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hem vatandaşların haklarını koruyan hem de dönüşümün önünü açan dengeli bir model üzerinde çalıştığını belirtiyor. Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı hatırlatarak, "Depreme dayanıklı şehirler kurmak artık bir seçenek değil, zorunluluk" uyarısında bulunuyor.