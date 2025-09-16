Karar yeter sayısında esneklik

Özellikle Marmara ve İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan milyonlarca kişi için bu düzenleme, can güvenliği açısından hayati bir önem taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hem vatandaşların haklarını koruyan hem de dönüşümün önünü açan dengeli bir model üzerinde çalıştığını belirtiyor. Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı hatırlatarak, "Depreme dayanıklı şehirler kurmak artık bir seçenek değil, zorunluluk" uyarısında bulunuyor.