Ketebe’den 300 farklı başlıkta yayınlar

Muhammed b. Ali et-Tehânevî, kaynak noktaları naklî ve felsefî ilimlere hâkimiyeti ile yazdığı ve en önemli eseri olarak kabul edilen Keşşâfu Istılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm’un Prof. Dr. Ömer Türker koordinatörlüğündeki geniş bir akademik tercüme, edisyon ve telif heyetince Bilim ve Sanat Terimleri Ansiklopedisi adıyla yayımlanan bu ilk tercümesi, İslam dünyasının terimler zenginliğine yönelik malumat ve hikmet sahibi olmak isteyen okurlarla 4 ciltlik edisyonuyla Ocak 2024’te buluştu.





MİSALLİ ANSİKLOPEDİK KUR’AN SÖZLÜĞÜ

Semîn el-Halebî’nin alfabetik olarak tertip ettiği Kur’an lafızlarının kökenlerini, lügat ve tefsirî anlamlarını ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin yanında çok geniş bir şiir, atasözü ve deyimler manzumesinden örneklerle açıkladığı Umdetü’l-Huffâz, Misalli Ansiklopedik Kur’an Sözlüğü adı altında, 4 cilt olarak kitapçılardaki yerini aldı.





KETEBE’DEN YENİ BİR DİZİ: BİBLİOTHEKA

Antik Dünya düşünürlerinin metinlerinin, savunmalarının, söylevlerinin yer alacağı ve orijinal dilinden çevrileceği eserlerle oluşturulmayı planlanan, proje koordinatörlüğünü Adem Beyaz’ın üstlendiği “Bibliotheka” dizisinin ilk dört kitabı okuyucularla buluştu. Felsefe tarihinin üzerine en çok konuşulmuş ve en etkili isimlerinden Aristoleles’in Politika, Büyük Etik ve Metafizik isimli eserleri Y. Gurur Sev’in eski Yunanca aslından çevirisiyle okurlara ulaşırken, Kaan Doğanok’un Türkçeye kazandırdığı Antiphon’un Söylevler’i de dizinin bir diğer çalışması olarak raflardaki yerini aldı.





KARA ATENA, BATI’NIN ÇÖKÜŞÜ, OCTAVİO PAZ, CHUL HAN…

Ketebe Yayınları, birbirinden farklı disiplinlerin, büyük ve önemli isimlerini yayınlamayı 2024’te de sürdürdü. Modern edebiyatın en önemli isimlerinden, 1990 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen ve yakın dönem tarihini şiir ve edebiyat merkezli bir okumaya tabii tutan Octavio Paz’ın Yay ve Lir ve Öteki Ses’i uzun bir aradan sonra yeni edisyonu ve çevirisiyle okurlarla buluştu; ayrıca Ketebe Yayınları Edebiyat Dizi Editörü Aykut Ertuğrul 2025 yayın yılında da Octavio Paz’ın eserlerini yayınlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ketebe Yayınları, 2023 yılında yayınlamaya başladığı, modern dönemi en iyi okuyan teorisyenlerden Byung-Chul Han’ın Tefekkür Yaşamı, Hiperkültürellik ve Anlatının Krizi gibi eserlerini 2024 yılında yayımlarken, bir dönemin kaynak kitaplarından ve yayınlandıkları dönemde tartışmalara konu olan Martin Bernal’in Kara Atena’sını ve O. Spengler’in Batı’nın Çöküşü’nü tekrar ait oldukları yere yani “tartışmaların ve okurların yanına” ulaştırdı.





KOCA ADAM MERHABA!

Ketebe Yayınları, Türk edebiyatında ve düşünce dünyamızda derin izler bırakan Nuri Pakdil’in eserlerini yayınlamaya başladı. “İnsan! Seni savunuyorum: sana karşı!” diyen Nuri Pakdil’in eserlerinin tanıtım toplantısı, yazarın vefat yıl dönümü olan 18 Ekim tarihinde Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Nuri Pakdil külliyatının tamamının bir yayım yılı içerisinde yayımlanacağını duyuran Ketebe Yayınları, ilk etapta yayın programına 16 kitap ile başladı. Bu kitaplar arasında Nuri Pakdil’in en bilinen eserlerinden Anneler ve Kudüsler, Batı Notları, Biat serisi, Bağlanma, Klas Duruş, Otel Gören Defterler serisi, Derviş Hüneri ve Nuri Pakdil’e birbirinden önemli edebiyatçıların yazdıkları mektupların yer aldığı Koca Adam Merhaba! gibi kitaplar bulunuyor.











