KOBİ'ler Asya seferine çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinden önce Meclis'te önemli bir adım atıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Genel Kurul'a sevk edilen Anlaşma ile, üyesi ülkeler arasında elektronik ortamda sınır ötesi mal ve hizmet ticareti kolaylaşacak. Dijital ekonomi alanında iş birliği tesis edilecek. Orta Asya'da yıllık 15 milyar dolara ulaşan pazar payını 2030'a kadar 50 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Türkiye, Orta Koridor, Zengezur Koridoru gibi lojistik çalışmaların yanı sıra dijital ekonomiye de ağırlık verecek.

Meclis gündemindeki anlaşma ile KOBİ'ler, dijital girişimler ve e-ticaret yapan firmalar için yeni pazar fırsatları oluşacak. Türk firmaları, TDT bölgesindeki diğer ülkelere daha kolay, hızlı ve güvenli biçimde hizmet ve ürün satışı yapabilecek, E-ticaret ve dijital hizmet ihracatı daha erişilebilir hâle gelecek. Böylece, özellikle dijitalleşmiş işletmeler ile küçük ve orta ölçekli firmalar için büyük fırsat ortaya çıkacak. Anlaşma ile TDT bloğu içindeki ekonomik entegrasyon güçlenecek. Küresel ticaret sistemi içinde daha aktif, koordineli bir Tük bloku kurulacak. Hem sınır ötesinde hem iç pazarda işlemler kolaylaşacak ve bürokrasi azalacak. Böylece işlem maliyetleri düşecek. Anlaşmanın iç onay süreçleri Azerbaycan ve Özbekistan'da tamamlandı. Kazakistan ve Kırgızistan'da ise devam ediyor.