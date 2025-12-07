Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-kasım döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu. Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, 1 milyon 176 bin 780 olarak kayıtlara geçti.