Bu otomobiller kapış kapış gitti: Türkiye'de en çok satan 10 otomobil belli oldu

7/12/2025, Pazar
AA
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın il 11 ayında Renault Clio ve Megane gibi araçlar öne çıkarken, yerli ve milli aracımız TOGG da listede kendine yer buldu. İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok satan otomobiller...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-kasım döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu. Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, 1 milyon 176 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

Togg yeni modeli T10F ve T10X ile geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, T10F en çok satılan otomobillerde 10'uncu sırada yer aldı.

ODMD verilerine göre, 2025'in ekim ve ocak-kasım döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:


1. Renault Clio


2. Renault Megane


3. BYD SEAL U


4 . Nissan Qashqai


5. Volkswagen Taigo


6. Renault Duster


7. Tesla Model Y


8. Volkswagen T-ROC


9. Toyota C-HR


10. TOGG T10F

