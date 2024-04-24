Konut fiyatlarında 4,5 yıl sonra bir ilk: Fiyat artışları ilk kez enflasyonun altında kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.
Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.
ENFLASYONUN ALTINDA KALDI
Şubat ayında enflasyon yüzde 67,07 olarak açıklanmıştı. Böylece konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez manşet enflasyonun altında kaldı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış gösterdi.
ÜÇ BÜYÜK İLDE KONUT FİYAT ENDEKSİ
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 oranlarında artış gözlenmiştir.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 45,6, 72,9 ve 57,4 oranlarında artış yaşandı.