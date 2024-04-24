Konut fiyatlarında 4,5 yıl sonra bir ilk: Fiyat artışları ilk kez enflasyonun altında kaldı

Kira, ücret ve menkul sermaye iradı gibi gelirleri elde eden ancak beyanname vermeyen mükellefler için son bir imkan daha bulunuyor. Mükellefler, ilgili vergi dairesi tarafından kendilerine yazı gönderilmeden önce "pişmanlık" hükmünden faydalanarak vergilerini ödeyebilecek. Beyanname için pişmanlık uygulaması 5 soruda yanıtlandı. Hangi mükellefler pişmanlık hükmünden yararlanabiliyor? Mükellefler nasıl başvuru yapabilecek? Kira geliri nedeniyle tahakkuk eden vergi nasıl ödenecek? Vergisinin ilk taksitini ödemeyen mükellef vergisini ne zaman ödemeli? Kira gelirleri beyan edilirken hangi giderler düşülebiliyor? İşte kira beyannamesinde pişmanlık uygulamasına ilişkin detaylar...