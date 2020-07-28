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Ekonomi Beklenen haber geldi Kurban Bayramında köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Kurban Bayramı'nda köprü, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Beklenen haber geldi: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala köprü ve otoyollara ilişkin beklenen haber de geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile otoyollardan Kurban Bayramı tatili boyunca ücret alınmayacak. Aynı şekilde toplu taşıma hizmetleri, Başkentray ve Marmaray seferleri de bayram tatili süresince ücretsiz olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ OLACAK

Aynı şekilde, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.

Köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar.

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