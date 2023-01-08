Ekonomi Memur zammı Meclise geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur zammı Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde yeni haftada, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu iki başlık olacak. Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

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Haber Merkezi AA
Memur zammı Meclise geliyor
TBMM

Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda, pazartesi günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına 10 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda ele alınacak.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM

Teklife göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5 bin 500 lira olarak belirlenecek.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.

  • Covid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

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ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI KURULACAK

Genel Kurulda daha sonra Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.

Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

Uludağ Alanı'nda gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığında olacak.

Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığınca belirlenecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, çarşamba günü toplanarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak.

Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek.

Vakıf tarafından yurt dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde geçici temsilcilikler açılabilecek.

İKİ MİLLETVEKİLİNİN FEZLEKESİ GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplanacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun perşembe günkü toplantısında, Espiye ve Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Almanya inceleme raporu ele alınacak.

EYT DÜZENLENMESİ

Bu arada milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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