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POLİTİKA

Gözler yılın ilk Kabine Toplantısında: EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasıyla gözler yeni yılın ilk Kabine Toplantısı’na çevrildi. EYT düzenlemesi, sözleşmeliye kadro, ekonomik düzenlemeler, yurt içi ve yurt dışında yaşanan son siyasi gelişmeler, yarınki Kabine Toplantısı’nda gündeme gelecek. Alınan yeni kararlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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Haber Merkezi Diğer
Gözler yılın ilk Kabine Toplantısında: EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?
Alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantı 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı olacak. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret zammının belirlenmesi, emekli ve memurlara yapılacak zam oranlarının da netleşmesiyle birlikte artık Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) gözü yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.

YAŞ ŞARTI OLMAYACAK

Erdoğan, EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaş şartı olmayacağını duyurmuştu. EYT de prim ödeme şartı ve sigortalılık yıl süresi şartları bulunuyor.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili detayları açıklayarak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

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3600 EK GÖSTERGE

15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor. Yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişikliğe gidilecek.

SEÇİM TARİHİ

Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.

18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; nisan ya da mayıs ayına alınması gündemde. Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.

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