Gözler yılın ilk Kabine Toplantısında: EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Gazeteci Hasan Öztürk 'darbeciler bizi keser diye tweet yumuşattık' diyen İYİ Partiliye çok sert çıktı

Gazeteci Hasan Öztürk, İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz gecesi Meral Akşener'in atamadığı tweet ile ilgili sözlerine çok sert çıktı. Öztürk, 'Ülke gidiyor ya ülke. Ülke olmadan benim namusumun , şerefimin, kolumun, bacağımın, kafamın bir anlamı var mı ya? Yok. Ama beyefendi kıkır kıkır gülerek sanki bu çok normalmiş gibi. 'Abla bizim kolumuzu bacağımızı götürürler oramızdan buramızdan asarlar bizi.' diye aşağılayarak sözüm ona espri yapıyor.



İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi geçtiğimiz günlerde, Meral Akşener'in 15 Temmuz gecesi atacağı tweet'i görüp, 'abla bunlar başarılı olursa bizi keserler' diyerek tweet'i yumuşattığını anlatmıştı.

