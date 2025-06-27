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Sulama sistemlerine yüzde 75 hibe desteği

Sulama sistemlerine yüzde 75 hibe desteği

04:0027/06/2025, الجمعة
G: 27/06/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında sulama sistemlerine hibe verildiğini belirterek, “Bu kapsamda, 500 bin avroya kadar uygun harcamaların yüzde 75’ine kadar hibe desteği sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ni tarımsal üretimin her aşamasında yaygınlaştırmaya devam ettiklerini bildirdi.

ÖDENEK 500 BİN AVRO

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, sağlanan desteklerle boom, damlama, tamburlu, yağmurlama ve pivot sulama sistemleri yatırımları yapılabiliyor. Sulama sistemleri içeren projeler için de geçerli olmak üzere ilgili tedbir kapsamında minimum 5 bin avro, maksimum 500 bin avro destek miktarı söz konusuyken yüzde 60 hibe desteği sağlanıyor. Bu desteklere gerçek ve tüzel kişilikler başvurabiliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70’e kadar yükseliyor. Atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara, azami destek oranı yüzde 75’i geçmemek kaydıyla ek yüzde 10 kamu katkısı daha veriliyor.



#Sulama Sistemi
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