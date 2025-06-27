Sulama sistemlerine yüzde 75 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, sağlanan desteklerle boom, damlama, tamburlu, yağmurlama ve pivot sulama sistemleri yatırımları yapılabiliyor. Sulama sistemleri içeren projeler için de geçerli olmak üzere ilgili tedbir kapsamında minimum 5 bin avro, maksimum 500 bin avro destek miktarı söz konusuyken yüzde 60 hibe desteği sağlanıyor. Bu desteklere gerçek ve tüzel kişilikler başvurabiliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70’e kadar yükseliyor. Atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara, azami destek oranı yüzde 75’i geçmemek kaydıyla ek yüzde 10 kamu katkısı daha veriliyor.