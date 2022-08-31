Tarihin en büyük sosyal konut projesi fiyatları frenledi: Yüzde 10'luk düşüş var

Tarihin en büyük sosyal konut projesi ve emlak piyasasındaki fahiş fiyatlara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimlerini sıklaştırmasının ardından konut fiyatlarında da rüzgar tersine döndü.

Projeler daha hayata geçmeden piyasalar olumlu yönde sinyal verdi, fiyatlarda gerileme görüldü.

YÜZDE 10 DÜŞÜŞ VAR

TRT Haber'de yer alan haberi göre; Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarındaki köpüğün alındığını, fiyatların yüzde 10 civarında düşüşe geçtiğini belirterek, "Aslında taban rakama daha henüz gelmedi. Biz ümit ediyoruz ki maliyetler düşsün, hükumetimizin projeleri bir hayata geçsin, durağan bir rakama gelsin istiyoruz" dedi.

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