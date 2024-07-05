Areda Survey araştırma şirketi, Merih Demiral’ın Türkiye-Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin vatandaşla gerçekleştirilen araştırmaya göre; vatandaşların yüzde 77,2’si bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor. Yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm programlarını erteleyerek Almanya’ya maça gidecek olması ise Türk halkının yüzde 72,8’i tarafından destek görüyor.