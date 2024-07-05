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Ekonomi

Futbol ateşi Berlin'i sardı: Türkiye - Hollanda maçı uçak bileti satışlarını uçurdu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Yarın Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan kritik maç öncesinde Berlin uçak bileti satışlarında ve aramalarında büyük bir artış yaşandı.

21:31 - 5/07/2024 Cuma
AA
Türk taraftarların Berlin'e akını uçak bilet fiyatlarını uçurdu.
Türk taraftarların Berlin'e akını uçak bilet fiyatlarını uçurdu.

Enuygun, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak maçın Berlin uçak bileti satışlarında büyük bir artışa neden olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, maçın Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak olması, Türk taraftarların yoğun ilgisini çekti.

Türkiye'nin önde gelen seyahat pazaryeri Enuygun'un verilerine göre,
3 Temmuz'da Berlin uçak bileti satışları bir önceki güne göre yüzde 550 artış gösterdi. Ayrıca, 4 Temmuz'da uçak bileti aramalarında yüzde 200'lük artış kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Türk Milli Takımı'nın 2008'den bu yana ilk kez çeyrek finale kalması nedeniyle söz konusu karşılaşmanın Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek,
"6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak ek uçuşları göz önünde bulundurduğumuzda, coşkuyu birlikte yaşamak isteyen taraftarların bugün de uçak bileti arama ve satışlarını artırmasını bekliyoruz. Gerçekleşecek karşılaşmada milli takıma başarılar diliyorum."
ifadelerini kullandı.




#Türkiye
#Hollanda
#Almanya
#Uçak bileti
34 dakika önce
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