Un ihracatında hedef 4 milyon ton

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun Antalya'da 1.500’ü aşan delegeyle düzenlediği etkinliğe bu sene, kuraklık ve su sorunları damgasını vurdu. 2025'e dair olumlu beklenti içinde olduklarını belirten TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, un ihracatının 3 milyon 600 bin ile 4 milyon ton arasında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.
Un sektöründe hizmet veren kuruluşları tek çatı altında toplayan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), her yıl uluslararası boyutta düzenlediği kongre ve sergisinin 19’uncusunu, bu yıl 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım" temasıyla Antalya’da gerçekleştirdi. 1.500'den fazla ulusal ve uluslararası delegenin, 400'den fazla firmanın katıldığı kongrede değişen hububat ve un piyasaları, dünya tahıl politikaları ve gıda, enerji, iklim değişikliği, kuraklık, yeni ticaret dinamikleri, güncel piyasalar gibi konular ele alındı.
TİCARET TEDBİRLERİNİ İZLİYORUZ
Sektörün 2025 yılı hedeflerine dair açıklamalar yapan TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahale alım fiyatlarıyla yürürlüğe konulan dış ticaret tedbirleri kapsamında, buğday ithalatına getirilen kısıtlamalar; buğday ithalatının bir önceki yıla göre öngörülen 4 milyon ton barajına ulaşmasını zorlaştırmış olsa da yılın geri kalanında ihracatımıza ivme kazandırarak adımızı altın harflerle yazdıracağımıza inanıyoruz. Bu inançla 2025 sezonunu 4 milyon ton ihracat rakamıyla kapatacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
20 MİLYON TON BUĞDAY ÜRETİMİ
2024 sezonunu, 20 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirerek kapattıklarını söyleyen Tezcan, sözlerine şöyle devam etti: "İç piyasa da ürün arzımızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, son 10 yıldır olduğu gibi 2024 yılında da 3 milyon tonun üzerinde bir ihracat rakamıyla 1.5 milyar dolara yakın gelir elde ettik. Böylece, sezonu yine dünya ihracat lideri olarak kapatmayı başardık. Bu başarı, ihracat yapan firmalarımızın, iç piyasada ürün arzını sorunsuz gerçekleştiren sanayicilerimizin ve sanayimizin yapı taşlarını oluşturan sektör paydaşlarımızın ortak emeğinin sonucudur. Bu vesileyle tüm sanayicilerimize, sektör paydaşlarımıza ve bizlerden desteklerini esirgemeyen kamu kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."
KRİTİK GÜNDEMİMİZ SU GÜVENLİĞİ
- Su konusunun üretim ve verimlilikte kritik öneme geldiğine değinen TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, "Artık, ülkeler suyu merkeze alan üretim planlamaları yapıyor. Dolayısıyla, gıda arz güvenliğini konuşurken su güvenliği de artık en önemli mücadelelerimizden biri olacak. Gıda arz güvenliğinin dünyayı tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olduğu bu günlerde, ülke olarak sağlam stoklara sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.