Un ihracatında hedef 4 milyon ton

Su konusunun üretim ve verimlilikte kritik öneme geldiğine değinen TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, "Artık, ülkeler suyu merkeze alan üretim planlamaları yapıyor. Dolayısıyla, gıda arz güvenliğini konuşurken su güvenliği de artık en önemli mücadelelerimizden biri olacak. Gıda arz güvenliğinin dünyayı tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olduğu bu günlerde, ülke olarak sağlam stoklara sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.