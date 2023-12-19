Zararlı bitkiyi yapay zeka ayıklayacak

Yerli girişim teknoloji şirketi Bridgesoft, tarımsal üretimde yapay zekadan yararlanmayı sağlayacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji ilaçlamanın, sadece yabancı veya ürünlere zarar veren istenmeyen bitkilere yapılmasını sağlıyor. Yani vatandaşın tüketeceği tarım ürününe kimyasal madde bulaşmıyor. “Asılı tip” ilaçlama makinesiyle özellikle geniş sıra ekim yapılan ürünlerde etkili olan bu teknoloji; patates, domates, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi ürünlerde yüksek tasarruflu kimyasal ilaçlama uygulamaları yapıyor.

YÜZDE 90’A VARAN TASARRUF MÜMKÜN

Yapay zeka destekli bu uygulama üretici maliyetlerini düşürürken, tüketicinin daha sağlıklı ürüne erişmesine olanak sağlıyor. Bridgesoft Proje Müdürü Emirhan Kaya, “Avrupa Yeşil Mutabakat çalışmaları, sıvı tarım ilaçlarında kullanımı azaltmayı hedefliyor. Türkiye de benzer şekilde, 2030’da yüzde 55 azaltılmasını hedefliyor. Smart SprayeX yabancı ot ile mücadelede kimyasal sıvı ilaçlar kullanımında yüzde 60 ile yüzde 90’a varan tasarruf sağlıyor. Ülkemizde kayıtlı çiftçilerin ortalama arazisi 75 dönümden büyük. Dolayısıyla, Smart SprayeX 100 dönümlük ve üzeri arazilerde 3 senede satış fiyatını amorti ediyor. Bu oranlar, yapay zeka modellerinin sahada etkili şekilde kullanılmasıyla sağlanıyor” değerlendirmesini yaptı. Yazılım ve yapay zekayı tek çatı altında birleştiren Bridgesoft, 7 kişilik ekibiyle faaliyet gösterirken TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge ve KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programlarını yürütüyor.

İLK MAKİNE 2024 ORTASINDA SAHADA

Ticarileşme aşamasında olan firma, kısa vadede Marmara, Ege ve İç Anadolu'daki saha çalışmalarını hızlandırıp, ardından Smart SprayeX'in seri üretime geçişi ve satışı ile birlikte 3’üncü yatırım turunu planlıyor. 2023 yılı içinde bireysel ve kurumsal tarım üreticilerinden ön sipariş talepleri alan şirket ilk makinesini 2024 ortasında müşterisi ile buluşturacak.

3 senede 3 milyon $ değerleme başarısı

Bireysel Genç Girişim Projesi (TÜBİTAK 1512 BİGG) 2020 yılında 200 bin lira hibe desteği ile kurulan Bridgesoft Bilişim Vadisi’nde faaliyet göstermeye başladı. Proje, 2022 yılında içsel değerleme açısından 3 milyon dolarlık bir başarı elde ederken, reel yatırımlardan da 500 bin dolarlık destek aldı. Bugün ise şirketin nihai ürünü olan Smart SprayeX, ticarileşme aşamasına ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Hedef dünya devlerini sollamak

Türkiye’de kullanılan makineler benzer şekilde yurt dışında da talep görüyor.bu doğrultuda Bridgesoft ihracat fuarlarına katılarak, pazarı genişletmeyi hedefliyor. Yerelde başarı elde ettikten sonra, benzer arazi koşullarına sahip ülkelerde de çiftçilere çözümler sunarak uluslararası arenada da söz sahibi olmayı hedefleyen şirket start-up kuruluşu olmasına rağmen dünya devlerine uzak değil.







