EKPSS tercih kılavuzu adaylar tarafından bekleniyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sınavı 28 Nisan'da gerçekleştirilmiş, sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanmıştı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebildi. Peki, EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu? 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

ÖSYM 2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLADI MI?

2024 EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246

Kontenjan Sayısı 1.321

Yerleşen Aday Sayısı 1.207

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114

ÖN LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133

Kontenjan Sayısı 552

Yerleşen Aday Sayısı 523

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29

ORTAÖĞRETİM

Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751

Kontenjan Sayısı 423

Yerleşen Aday Sayısı 384

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39

TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.







